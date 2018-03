Mor el jurista Antonio García-Trevijano als 90 anys

García Treviajano

El jurista, advocat, polític i pensador republicà Antonio García-Treviajano ha mort aquest dimecres als 90 anys, segons ha informat el Moviment de Ciutadans cap a la República Constitucional (MCRC), del qual era fundador i president.





Nascut a Alhama de Granada (Granada) el 18 de juliol de 1927, va destacar per la seva lluita en defensa de la llibertat i pel seu activisme contra la dictadura franquista. Rebutjava definir-se com republicà i assegurava ser 'republicó', "un estadista de la República" que forma part del poble "que contribueix activament a canviar la naturalesa de la política", segons ha defensat públicament en diverses ocasions.





Casat i amb dos fills, va ser un dels organitzadors de la reunió clandestina de CCOO a la fàbrica de Mitges Vilma (Plaça de Castella) que va preparar la vaga d'octubre de 1967.





Professor de Dret Mercantil a la Universitat de Granada, el 1974 va ser el coordinador i redactor del manifest de la Junta Democràtica d'Espanya. Posteriorment, va tenir un paper rellevant en la fusió d'aquesta amb la Plataforma de Convergència, donant lloc a la 'Platajunta', un organisme unitari d'oposició al règim dictatorial que buscava l'amnistia, la llibertat política i la convocatòria d'eleccions a Corts Constituents.





Fundador el 1977 de la revista 'Reporter', va denunciar en ella el que considerava una traïció per part dels partits clandestins legalitzats per Adolfo Suárez contra el compromís de no acceptar Constitució alguna que no sortís d'un període de llibertat constituent que donés a la República la oportunitat de ser escollida.





Membre fundador de l'Associació d'Escriptors i Periodistes Independents (AEPI) el 1998, juntament amb directors de premsa i ràdio, amb l'objectiu, segons ell mateix va reconèixer, de fer fora Felipe González per la seva corrupció i pels seus crims.





Ha publicat nombrosos articles en els principals diaris d'Espanya com 'Informacions', 'El País', 'L'Independent', 'El Mundo', 'ABC' i 'La Razón' i és autor de diversos llibres sobre pensament polític, entre els que es troben, 'El discurs de la República', 'Davant de la gran mentida' o 'Passions de servitud'.





També destaquen les seves obres 'Teoria Pura de la República', 'Ateisme estètic, art del segle XX: de la modernitat al modernisme' o 'Del Fet Nacional a la Consciència d'Espanya o el' Discurs de la República '.





Era el fundador i president Moviment de Ciutadans cap a la República Constitucional, que neix el 2006, centrat en defensar que a Espanya no hi ha democràcia en la defensa del règim actual com un Estat de partits, oligarquia de partits o partitocràcia.