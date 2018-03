Bin Laden a l'aparell

Tinc al meu costat el llibre '50 discursos que van canviar el món '(Turner), està editat per Andrew Burnet i inclou locucions tant de Churchill, Lenin i Mussolini com d'Arafat, Suárez i Clinton, per donar alguns noms de polítics. He seleccionat per comentar aquí una del fundador d'Al-Qaida. El 2004, els canals de televisió Al Jazeera i Al Arabiya van difondre un enregistrament d'Osama bin Laden. És un exemple d'intimidació i tergiversació que seria profitós analitzar. Per què? Perquè ens ha de permetre vacunar contra el seu missatge tòxic, simple i xantatgista. Després lloar Déu Totpoderós, el terrorista es dirigia a "els nostres veïns del nord de la Mediterrània" (així, tal qual). I immediatament associava les matances de l'11-S i l'11-M amb la situació de Palestina: uns actes que "són una reacció als vostres, a l'extermini dels nostres germans", així que "us paguem amb la mateixa moneda".





Amb aquests arguments no hi ha res més que atendre. És la guerra. Els responsables, assenyalava Bin Laden, no són els islamistes assassins ni les mateixes víctimes, sinó les autoritats polítiques d'aquestes: "Els responsables de les injustícies que patim i patiu vosaltres són els vostres polítics, que -tot i la vostra oposició- envien als vostres fills als nostres països perquè matin i siguin matats".





Insisteix en el missatge que "el mitjà més eficaç per aconseguir la seguretat és combatre la injustícia i repel·lir l'agressió". Així, tots i cadascun dels seus atemptats queden beneïts i tenen butlla. Però vosaltres "veïns del nord de la Mediterrània" no heu de tenir por, perquè durant tres mesos us obro la porta de la 'reconciliació' (la retirada de les tropes estrangeres). I reiterava: "Que la pau sigui amb qui es deixen aconsellar" (amb qui em deixeu el camp lliure). "Deixeu de vessar la nostra sang si voleu conservar la vostra". A la vostra mà està, ve a dir, aquest arranjament. "Sabeu de sobres que el conflicte s'estendrà i s'agreujarà si seguiu ajornant la vostra decisió. I no ens culpéis a nosaltres ". "Ningú sensat sacrifica la seva seguretat, els seus diners i els seus fills per complaure el mentider que hi ha a la Casa Blanca".





Si els nostres governants no fossin mentiders ni pèrfids, com sovint ho són, ens passaria tres quarts del mateix. Aquests islamistes eren i són insaciables, però no ens ennuvolaran ni l'ànim ni l'enteniment.