Rajoy veu "demencial" l'acord JxCat-ERC-CUP

Rajoy adverteix que així no hi haurà normalitat a Catalunya





El president del Govern central, Mariano Rajoy, ha assegurat aquest dijous que li sembla "demencial" l'acord assolit per JxCat, ERC i la CUP per crear a Bèlgica una assemblea de representants i una presidència del Consell de la República i ha advertit que mentre els independentistes no compleixin la seva obligació de triar un president "net" no hi haurà normalitat a Catalunya.





En una entrevista a Tele 5, el cap de l'Executiu va reclamar que es triï un president de la Generalitat que estigui a Espanya, no estigui a la presó, no tingui problemes amb la Justícia i compleixi la Llei com ho fan la resta dels ciutadans. "La resta francament és una broma", ha postil·lat.





Per Mariano Rajoy és "absurda" aquesta proposta tot i que els càrrecs fossin simbòlics i ha advertit els independentistes que si no compleixen amb la seva obligació no es tornarà a una situació de normalitat.





En aquest context ha recordat que el Govern segueix gestionant Catalunya en aplicació de l'article 155 de la Constitució i que els funcionaris compleixen les seves obligacions, el pressupost es gasta normalment i es paga a proveïdors i es fa front als venciments del deute. Però va insistir que és veritat que això no és una "situació de normalitat".





ARTADI





En ser preguntat per les persones que s'estan estudiant per presidir la Generalitat a Espanya, Elsa Artadi o Jordi Turull, el cap de l'Executiu ha apuntat que la "senyora Artadi" no té "cap problema" amb la Justícia. "Estic gairebé segur, crec que de moment no", ha postil·lat.





Però ha afegit: "A mi, que triïn a qui vulguin, però seria un error majúscul i donar un missatge de 'seguim amb l'enfrontament' escollir a una persona amb problemes amb la Justícia". Segons Mariano Rajoy, la gent està cansada, farta i avorrida de la situació i va comminar els independentistes a triar a una "persona neta".





Pel que fa a la proposta que va fer dimecres la CUP de reiterar la declaració d'independència, va recordar que la DUI ja la van fer i el TC "ja els va dir que era il·legal" i ha volgut deixar clar que cap país del món els va reconèixer. "Si de cas el president de Veneçuela en una de les habituals sortides de to", ha matisat.





Per al president del Govern central, un dels problemes dels nacionalistes moderats ha estat posar-se en mans d'"extremistes radicals i antisistema com la CUP" i oblidar-se que la majoria de la gent està en la "moderació, la raó i el sentit comú ", de manera que -ha afegit- han creat problemes entre les famílies, els veïns, l'economia i s'han anat més de 3.000 empreses.