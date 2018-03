Una de cada deu persones que pateix un delicte a Barcelona té més de 65 anys

Les persones de 65 anys, víctimes de delictes





Una de cada deu persones que va patir un delicte a Barcelona el 2017 tenia més de 65 anys un 6,39% més que el 2016, i en el 95,7% d'aquests casos es va tractar d'il·lícits contra el patrimoni, principalment furts, han informat els Mossos d'Esquadra en un comunicat.





La policia catalana ha iniciat aquest dijous el projecte 'Mou-te amb salut, Envolta't de seguretat' amb el Consorci de Salut i Social de Catalunya consistent en una exposició itinerant amb consells de seguretat i salut per a gent gran que comença en el Centre Integrat de Salut del districte barceloní de Nou Barris.





La mostra s'estendrà per la resta de Barcelona i els seus plafons informatius s'ubicaran en espais freqüentats per gent gran, com centres de salut o mercats municipals, per difondre recomanacions de seguretat al domicili, el carrer, els comerços o en les gestions en caixers automàtics, entre d'altres.





Els delictes contra el patrimoni que més afecten majors de 65 anys a Barcelona són els furts (62,5%), les estafes (7,9%), els robatoris amb força en domicili (6%), els robatoris violents a la via pública (2,9%) i les estrebades (2,4%).





Un 52% de les víctimes d'aquest grup d'edat són dones i un 48% homes, mentre que la franja més afectada està entre els 65 i els 74 anys, el 62,93% del total de víctimes d'edat avançada de la capital catalana .





Les Oficines de Relacions amb la Comunitat (ORC) dels Mossos van fer el 2017 a Barcelona 48 xerrades i 477 reunions amb persones d'edat avançada en espais diversos com casals, geriàtrics, esplais, associacions, centres cívics i fundacions de la ciutat.