Alerten d'onades de fins a vuit metres a Girona

Fort onatge a Catalunya





Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest dijous l'alerta del Pla especial d'emergències per inundacions a Catalunya (Inuncat) davant la previsió de fort onatge al litoral català, amb onades que poden superar els vuit metres a la costa de Girona, i els 06:00 en punts de Barcelona.





En un comunicat, han informat que durant el matí d'aquest dijous ja s'han registrat inundacions i afectacions en passejos marítims de Portbou, Port de la Selva, Cadaqués, l'Escala i Tossa de Mar (Girona), a més que hi ha hagut onades de fins a 8,25 metres a Begur (Girona).





També el fort onatge ha causat incidències en la línia R1 de Rodalies, on els trens circulen amb 15 minuts de retard entre Vilassar i Mataró (Barcelona).





Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), es preveu que aquest episodi d'onatge, que a més del litoral gironí afectarà punts del litoral central al Maresme, Barcelonès i Baix Llobregat (Barcelona), es perllongui fins divendres encara que a partir de la nit serà menys intens.





Així, hi haurà mar de fons de component est i onatge que pot afectar passejos marítims i punts propers a la costa, per la qual cosa Protecció Civil ha demanat als municipis afectats per la predicció que tanquin els accessos a aquestes zones que poden resultar afectades.





També l'Ajuntament de Barcelona ha activat aquest dijous a les 10.42 hores la fase d'alerta del Pla Bàsic d'Emergències Municipal davant la previsió meteorològica i la constatació de l'increment de la alçada de les ones del mar.





Protecció Civil demana extremar les precaucions al front marítim, en zones portuàries, espigons i en les activitats prop de la costa i respectar els tancaments d'accessos que es facin de manera preventiva per seguretat.