El jutge Llarena declara complexa la causa del procés i s'amplia la instrucció fins als 18 mesos

Declaren complexa la causa del procés





El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha declarat complexa la causa en què s'investiga exmembres del Govern i de la Mesa del Parlament de Catalunya per presumpta rebel·lió relacionada amb el procés sobiranista, tal com li havia demanat la Fiscalia, els que suposa que la instrucció pot ampliar fins a un màxim de 18 mesos.





Així ho ha acordat aquest dijous en un acte, després d'escoltar els informes favorables a aquesta ampliació del termini d'investigació realitzades tant per l'Advocacia de l'Estat com per l'acusació popular exercida per Vox i per la pràctica totalitat de les defenses.