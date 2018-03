Quimi Portet llança 'Festa Major d'Hivern', el seu desè disc en solitari

Portet treu nou disc el 6 d'abril.





Quimi Portet llançarà el 6 d'abril el seu desè disc en solitari, 'Festa Major d'Hivern' (Quisso Records en aliança amb Fina Stampa), segons ha informat l'artista en un comunicat.





Portet ha gravat "de cap a peus" aquest disc, que conté un total de 13 cançons que persisteixen en la seva barreja de sensibilitat i ironia que interessa a joves i grans.





Coproduït al costat del britànic David Tickle -amb qui ja va treballar a 'Astronomia raonable' (1993) i 'Hoquei sobre pedres' (1997) -, aquest àlbum té parades en el camí com la cançó 'Central de biomassa', un retaule surrealista amb topònims familiars i un humor no complaent, així com 'Pànic escènic', aixecada al voltant de riffs que prometen suor freda i tremolors.





No obstant això, en aquesta festa major no és tot gresca, ja que el disc té girs més intimistes amb 'Quan brolla Petita Vida' i de 'Carta a NINGÚ', entre d'altres.









Es tracta d'un repertori "cent per cent" Quimi Portet que es traslladarà al directe al llarg d'una gira que té les dues primeres dates confirmades: el divendres 20 d'abril a l'Auditori de Girona -dins del festival Strenes- i dimarts 15 de maig a la Sala Apolo de Barcelona - Festival del Milleni -.