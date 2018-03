Abertis i Gutmman s'uneixen contra els accidents de trànsit

Equip Guttman.





Abertis ha fet un pas més per combatre la principal causa de mort en nens en edat escolar: els accidents en carretera. En el marc de l'acord de col·laboració anunciat el passat mes d'octubre amb UNICEF, Abertis ha incorporat un nou àmbit de col·laboració amb l'Institut Guttmann, que implicarà unir les millors pràctiques de les tres institucions en la prevenció de danys en els accidents de trànsit entre nens.





Gràcies a aquest nou acord, dos equips mèdics especialitzats en el tractament de lesions d'origen neurològic (lesió medul·lar i dany cerebral adquirit) de l'Institut Guttmann es desplaçaran a diversos països per dur a terme sessions de formació i assessorament als metges locals sobre les millors pràctiques aplicades per a la prevenció i el tractament de lesions derivades d'accidents de trànsit.





En una primera fase, els equips visitaran hospitals de Filipines i Jamaica, països englobats en l'acord UNICEF- Abertis que, com molts altres amb ingressos mitjans i baixos, tenen en la sinistralitat viària de nens un problema de salut pública. En el futur, està previst ampliar el nombre de països beneficiats per aquest acord.





La selecció dels centres mèdics triats per a les sessions de formació es durà a terme tenint en compte les necessitats locals i d'acord amb l'assessorament d'organismes locals centrats en l'àmbit d'atenció a les víctimes i de prevenció de complicacions mèdiques.





En el cas de Jamaica, es preveu la col·laboració amb l'Associació de metges ortopèdics, i en el cas de Filipines, es treballarà amb grans centres mèdics amb serveis de traumatologia a Manila i altres províncies.





L'innovador projecte, que compta des dels seus inicis amb el suport del Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació, a través de la Secretaria d'Estat de Cooperació Internacional i per a Iberoamèrica i el Carib, s'ha presentat avui al Palau de Viana de Madrid amb representants de les tres entitats i del Ministeri.





En l'acte han participat Sergi Loughney, director de relacions institucionals i de RSC d'Abertis; Javier Martos, director executiu d'UNICEF Comitè Espanyol; i Josep Maria Ramírez, director gerent de l'Institut Guttmann. Ha tancat la presentació Fernando García Casas, Secretari d'Estat de Cooperació Internacional i per a Iberoamèrica i el Carib, amb una idea que ha resumit el principal objectiu del programa: "Anar segur a l'escola és caminar al futur".





En la introducció, Sergi Loughney, director de relacions institucionals i de RSC d'Abertis, ha recordat que per a Abertis la seguretat viària és prioritària: "A través del nostre programa Global Road Safety d'Abertis, vam impulsar el nostre coneixement en enginyeria de seguretat de carreteres i la nostra experiència en programes d'educació i sensibilització per la seguretat viària en les nostres autopistes. No obstant això, el nostre compromís és global, i per això estem molt satisfets per aquest nou acord amb l'Institut Guttmann, que unit a la nostra col·laboració amb UNICEF, permetrà mitigar en els nens les lesions derivades d'accidents a la carretera a tot el món ".





Per la seva banda, el Dr. Josep Maria Ramírez, director de l'Institut Guttmann ha explicat que iniciatives com aquesta donen especial sentit al seu treball: "La idea és constituir grups interdisciplinaris formats per metges, infermeres, fisioterapeutes / terapeutes ocupacionals i neuropsicòlegs per intentar aportar als professionals locals totes aquelles pràctiques que, basades en els nostres més de 50 anys d'experiència, ens ajudin a millorar l'atenció i la prevenció de complicacions en les persones amb lesions neurològiques i així proporcionar una millor qualitat de vida a aquestes persones. Tenim experiències prèvies en tasques humanitàries similars a Bòsnia, Nicaragua, Panamà ... ".





Javier Martos, director executiu d'UNICEF Comitè Espanyol, ha destacat que "cada dia, més de 3.000 nens moren o pateixen lesions a les carreteres en el món, i per això és prioritari actuar per prevenir els accidents, cosa que ja estem fent amb Abertis . Ens alegra que l'Institut Guttmann també s'uneixi al programa d'Abertis per salvar les vides de milions de nens afectats per accidents en carretera ".





La trobada ha servit també per presentar als dos principals responsables dels equips mèdics que viatjaran a Jamaica ia Filipines: Enric Portell, metge rehabilitador amb més de 30 anys d'experiència en el tractament de lesions medul·lars; i Ignasi Soriano, terapeuta ocupacional i coordinador de la Unitat de Rehabilitació Infantil, ambdós de l'Institut Guttmann.