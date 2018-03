CaixaBank canviarà els seus estatuts per tal que el Consell pugui decidir el trasllat de la seva seu social

La propera asamble general serà el 6 d'abril.





CaixaBank modificarà els seus estatuts socials per tal de permetre que els trasllats del seu domicili social no requereixin de l'aprovació de la junta general d'accionistes, sinó simplement del consell d'administració.





El canvi serà aprovat pels seus accionistes en la seva pròxima assemblea general, que se celebrarà previsiblement el 6 d'abril en la seva nova seu social, València.





L'entitat va traslladar la seva seu social de Barcelona a València el passat mes d'octubre davant la incertesa política desfermada després de la celebració del referèndum il·legal d'independència de Catalunya.





Tot i que la possibilitat de traslladar la seu social per acord únic del consell d'administració no existia en aquell moment per a CaixaBank, l'entitat va poder realitzar el canvi a causa d'un decret llei aprovat pel Govern el passat 6 d'octubre, que introduïa un nou marc per agilitzar el canvi de seus socials de les empreses en territori nacional.





El banc presidit per Jordi Gual s'unia així a altres companyies que van decidir abandonar Catalunya com a seu social per situar-se en altres províncies.





Va ser el cas també de Sabadell, encara que aquesta entitat no va necessitar recórrer al decret llei, atès que els seus estatuts ja permetien el canvi sense passar per junta general.





En els seus nous estatuts, CaixaBank retirarà l'obligació que el trasllat de seu social ho aprovi la junta d'accionistes i que aquest moviment es pugui produir només en el mateix terme municipal del domicili social, atès que s'obre la possibilitat al fet que sigui en tot el territori nacional.





La nova redacció de l'apartat 2 de l'article 4 d'aquestes normes internes quedarà així redactat: "El domicili social es podrà traslladar a un altre lloc dins del territori nacional per acord del consell d'administració".





L'apartat cinc de d'aquest article 4, referit a la web de l'entitat, serà també modificat, ja que on abans deia "el consell d'administració pot acordar la modificació, supressió i trasllat de la pàgina web de la societat" es retirarà la paraula "supressió".