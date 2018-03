El Govern central adverteix a Puigdemont que no viurà "a costa de l'erari públic"

El Govern de Mariano Rajoy s'ha atribuït la renúncia de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a ser investit de nou, i li ha advertit que no viurà "a costa de l'erari públic", segons han informat fonts de l'Executiu.





"Després de mes i mig, Puigdemont assumeix que no serà president de la Generalitat, cosa que no hagués estat possible sense la determinació del Govern d'utilitzar tots els recursos al seu abast per impedir aquesta burla a la legalitat vigent", reivindiquen des Moncloa.





Puigdemont ha anunciat aquest dijous que renuncia "de manera provisional" a ser investit per al càrrec i ha avançat que proposarà el número dos de JxCat, Jordi Sànchez, com a candidat a presidir la Generalitat.





ARRIMADAS S'ATRIBUEIX LA RENÚNCIA AL PLE





La líder de Cs a Catalunya i cap de l'oposició, Inés Arrimadas, ha atribuït la renúncia de Carles Puigdemont a la presidència de la Generalitat al ple que s'ha celebrat aquest dijous al Parlament i la celebració va forçar Ciutadans.





"Puigdemont no ha pogut allargar més i ha hagut de retirar-se i fer un pas al costat avui, el dia del ple del desbloqueig", ha conclòs en unes declaracions.





Arrimadas ha defensat que el ple ha servit perquè tots els catalans vegin el discurs dels independentistes: "Ha estat un esperpent", i ha conclòs que això ha decantat la decisió final de Puigdemont.





La líder de Cs ha lamentat que el sobiranisme català no vol governar sinó "allargar l'embolic i no enfrontar-se a la realitat", i ha assegurat que aquesta realitat és que no tenen suport internacional, ni majoria social, ni cobertura legal per complir els seus plans .





"El nacionalisme està passat de moda. El procés és un malson per a una majoria de catalans", ha conclòs Arrimadas.