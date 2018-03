Presó provisional sense fiança per al sospitós del crim de Susqueda

El sospitós sosté que és innocent.





El titular del jutjat d'instrucció número 2 de Santa Coloma de Farners ha acordat aquest dijous presó provisional, comunicada i sense fiança per a Jordi MG, el presumpte autor del doble crim del pantà de Susqueda a l'estiu.





Segons un comunicat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la causa està oberta per dos delictes d'assassinat, i la presó provisional s'ha acordat per entendre "que hi ha evident risc de fuga, possibilitat de reiteració delictiva i destrucció de proves" .





Els Mossos d'Esquadra no tenen cap dubte de la seva autoria ja que han pogut demanar diverses proves en contra, segons han informat fonts coneixedores de les indagacions, en un cas que es manté sota secret.