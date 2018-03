Nou escàndol sexual que implica a sacerdots de tot Itàlia en orgies i prostitució

Un informe de 1.200 pàgines lliurat a la diòcesi de Nàpols revela la implicació de sacerdots i seminaristes en orgies i contractació de prostitució masculina a tot Itàlia.





El document detalla tot tipus de trobades sexuals organitzats pels religiosos a les diòcesis, així com l'ús d'aplicacions per lligar com Grinder o Romeo per part de capellans, fins i tot d'algun que es troben sota arrest domiciliari per abusos sexuals, segons revela l' portal de notícies Gay News .





També detalla la pràctica de sexe en grup en parròquies, orgies en convents, i pagaments per la contractació de prositutición masculina.





Una informació que diu haver recopilat el escort Francesco Mangiacapra, un jove napolità, que assegura que els seus serveis van ser requerits en els actes denunciats.





Entre les proves recopilades per Mangiacapra s'inclouen captures de pantalla amb converses, així com fotografies i vídeos.





Mangiacapra denuncia el que considera una hipocresia de l'Església, que defensa el celibat i condemna l'homosexualitat públicament, però, segons aquest exadvocat reconvertit a escort, si les tolera i practica en privat.





Un nou escàndol que esquitxa la doble moral d'alguns integrants de l'Església i que treu a la llum la forma de vida d'alguns religiosos a Itàlia.





Per la seva banda, la Diòcesi de Nàpols ha admès la recepció del document, que ha lliurat el seu autor, l'escort Francesco Mangiacapra, i el cardenal i arquebisbe de la ciutat, Creszencio Sepe, ha volgut desvincular la seva diòcesi dels casos que es denuncien en el dossier.





"Nàpols no té res a veure amb això, és una qüestió de diferents diòcesis, jo com a bisbe de Nàpols no tinc jurisdicció sobre cap altra diòcesi i cadascun assumeix la seva responsabilitat", ha expressat Sepe .





Sepe també ha explicat que el document serà lliurat a les autoritats eclesiàstiques vaticanes.





"Els que han fet malament han de pagar i se'ls ha d'ajudar a penedir pel que han fet", sosté Sepe en un comunicat.