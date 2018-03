Només un 24% dels espanyols realitzen els cinc àpats recomanats al dia

Experts recomanen fer cinc àpats al dia





Només un 24 per cent dels espanyols realitzen els cinc àpats recomanats al dia, segons les dades de la segona edició de l'informe Alimentació, Societat i Decisió Alimentària a l'Espanya del segle XXI, elaborat per Fundació Mapfre i la Universitat CEU San Pablo de Madrid.





L'objectiu d'aquest estudi, la primera edició es va presentar el 2015, és conèixer l'impacte que tenen els estils de vida en els hàbits de compra i consum dels espanyols.





Segons les conclusions del mateix, el pes corporal és millor entre les persones que realitzen aquestes cinc àpats al dia, i, a més, entre els que esmorzen cada dia, dediquen més temps a menjar, es responsabilitzen de la compra i de la preparació o llegeixen el etiquetatge nutricional.





"Ens interessa conèixer el que mengem i bevem, però també com ho fem. Per això, analitzem tots els passos que es donen, des de comprar l'aliment fins ingerir, en relació amb la nostra alimentació", ha assenyalat l'autor principal de l'estudi i catedràtic de Nutrició i Bromatologia de la Universitat CEU San Pablo, Gregorio Varela Moreiras.





Fruit de 2.052 enquestes telefòniques, d'aquesta anàlisi es desprèn que en els dos últims anys les llars han incrementat la despesa en alimentació, situant-se avui el pressupost que dediquen 7 de cada 10 espanyols a fer la compra entre els 150 i 450 euros mensuals.





Entre les estratègies per controlar aquesta despesa hi ha l'increment en la compra de marques de distribució o marca blanca (53,3%), adquirir productes de menor preu (45,8%), així com consumir menys carn i peix (17,7 %).





Les famílies inverteixen ara més temps en realitzar la compra i consumeixen productes frescos més freqüentment. Gairebé 4 de cada 10 (38%) sol comprar verdures i fruites cada dia o tres o quatre vegades per setmana, xifra que posa de manifest que, en general, busquen aliments més saludables (92,6%).





"Els aliments frescos se solen comprar amb major freqüència que els peribles, una cosa que ens diferencia d'altres societats i que suposa un avantatge heretada", ha destacat l'especialista.