Un pobre FC Barcelona es complica Laliga a Las Palmas

El Barça va mostrar la seva pitjor cara en un partit on l'àrbitre es va dur bona part del protagonisme. / FOTO: @fcbarcelona





La UD Las Palmas i el FC Barcelona van empatar aquest 1 de març a l'Estadi Gran Canària (1-1) en la 26a jornada de Laliga Santander en un partit en què els blaugranes van arrencar disposats a solucionar-ho, que se'ls va posar de cara però després la relaxació i la reacció dels canaris, que van empatar de penal i van aguantar estoics, va fer que es deixessin dos punts que estrenyen la taula.





Un punt d'or per a Las Palmas, que s'acosta a poder abandonar la zona vermella de la taula. El Barça, en canvi, es deixa dos punts de summa importància ja que ara l'Atlètic de Madrid, que sí va guanyar amb autoritat al Leganés (4-0), es queda a només cinc punts a l'espera de la 'final' entre tots dos del proper diumenge al Camp Nou.





Va perdonar el Barça seus millors ocasions, les que va tenir en l'arrencada del duel, i només Leo Messi va signar un autèntic golàs de falta directa que va donar avantatge als d'Ernesto Valverde. Els canaris, de menys a més, van seguir una pauta ben clara basada en una bona defensa i en intentar aprofitar alguna ocasió i aquesta va arribar de penal.





Sí que es va acostar a l'àrea de Marc-André Ter Stegen el conjunt de Paco Jémez, però sense arribar a tenir ocasions clares. El Barça, que dominava la pilota i el joc, tampoc va tenir massa ocasions i es va estavellar una i altra vegada contra el mur dels locals, infranquejable. Els últims minuts van ser de frontó més que de futbol, però Chichizola i la seva defensa van poder celebrar l'empat.





No va poder obrir les línies del Las Palmas un Barça que no veia espais tot i arribar a comptar en el camp amb Messi, Iniesta o Philippe Coutinho. El brasiler va entrar després de l'empat del Las Palmas, només sortir al camp després del descans, però ni ell ni Ousmane Dembélé, que va tenir l'última amb un xut llunyà, van estar afortunats. Sense aquest 'extra' que d'ells es podia esperar, van acabar per amotinar a l'àrea rival però sense poder crear ocasions.





Sense el desbordament de Dembélé, que després de dues lesions està lluny de ser el jugador que el Barça volia fitxar, ni la màgia d'un Coutinho que va entrar actiu però es va apagar, Messi tampoc va poder brindar als seus un segon gol o una assistència. I el '10' s'acordarà, de ben segur, d'un mal pas a Luis Suárez quan tots dos es anaven contra un defensa i Chichizola en els primers minuts. Aquí van perdonar el que hagués estat el gol del triomf.





Poc més va poder fer un Barça contra un Las Palmas que amb Jémez segueix millorant la seva defensa, i que a més va tenir fortuna en el penal, discutit per un Barça que també va protestar una clara mà del porter local fora de l'àrea que va tallar un possible contraatac de Suárez . Però la veritat és que els blaugranes no van tenir el seu dia i es deixen dos punts abans de rebre l'Atlètic de Madrid, que està en el seu millor moment.