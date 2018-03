Montoro fa propostes al problema de les pensions

El ministre va avançar aquest dimarts que està treballant en una "prima fiscal" per als pensionistes sense concretar detalls de la mesura. Només va anticipar que es tractarà d'una rebaixa fiscal a persones d ' "edat avançada".





Però sembla ser que els tècnics d'Hisenda que treballen per definir l'abast i el cost de la mesura han alertat Montoro que, amb aquesta proposta, la xifra d'afectats quedarà reduïda al mínim. Per si això fos poc, beneficia més als jubilats amb pensions més altes o que compten amb altres ingressos com a arrendaments.





Han advertit al ministre d'Hisenda que a Espanya hi ha 2,8 milions de persones amb més de 80 anys. La pensió mitjana des d 'aquesta edat fins als 84 anys és de 741 euros al mes (10.374 euros a l'any). Amb aquestes dades, la major part dels contribuents d'aquest tram estarien exempts de l'IRPF i no els afectaria la deducció. No hi ha rebaixa per a qui no paga.





Una altra qüestió que s'ha tingut en compte és que el sistema de la Seguretat Social estableix que els nous jubilats, aquells que estan retirant-se ara i que han contribuït més pels alts salaris que van percebre, són els que cobren les prestacions més altes: uns 18.500 euros a l'any. És un segment al qual sí li afectaria la deducció.

Premia els jubilats amb pensions més altes

No és l'única crítica dels tècnics del Ministeri a la proposta de rebaixa fiscal llançada per Cristóbal Montoro. Li han insistit que serà complicat vendre a l'opinió pública unes deduccions en l'IRPF que beneficien especialment a aquells jubilats amb una pensió mitjana o alta.





En tractar-se d'una deducció en la quota de l'IRPF, la declaració de la renda ha de sortir a pagar. Per tant, si els que cobren menys de 12.000 euros es troben exempts del pagament de l'IRPF, la mesura queda limitada als que perceben una pensió superior a aquesta quantitat: al voltant d'uns 857 euros mensuals en 14 pagues.