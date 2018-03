ERC proposa Junqueras com a candidat a president de la Generalitat i rebutja Sànchez

ERC defensa que el candidat a presidir el Govern sigui Junqueras





El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha defensat aquest divendres que el president del partit, Oriol Junqueras, sigui el candidat a president de la Generalitat, una vegada que Carles Puigdemont s'hagi fet a un costat i hagi defensat la figura de Jordi Sànchez en el seu lloc.





"En la línia de la legitimitat, si el candidat no és Puigdemont, ho hauria de ser Oriol Junqueras", ha dit Sabrià en declaracions a 'El matí de Catalunya Ràdio'.





Per a Sabrià, cal continuar fent reunions per tancar el tema i trobar "l'encaix perquè cadascú pugui fer la seva funció, el president Puigdemont des de Bèlgica i el futur president autonòmic des de Catalunya".





El portaveu d'ERC ha remarcat que encara no hi ha un acord ferm sobre qui ha de presidir el Govern català: "Encara no tenim l'acord", ha afirmat.





Considera que la decisió de Puigdemont de renunciar temporalment al càrrec "és important", si bé reconeix que des d'ERC haurien preferit "tenir abans un acord tancat".





"Queden molts temes pendents oberts, relacionats amb el full de ruta i amb el Govern", ha assegurat.