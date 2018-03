Comença el rodatge de 'Sense sostre' sobre les persones sense llar

Film 'Sense sostre' / La Clara Comunicació





El llargmetratge de ficció 'Sense Sostre', dirigit per Xesc Cabot i Pep Garrido, que vol visibilitzar a les persones sense llar, començarà a rodar-se el pròxim dimarts 6 de març i s'allargarà durant 17 dies en què l'equip del film visitarà el Penedès i el Garraf (Barcelona), així com la capital catalana.





Segons ha informat la productora aquest divendres en un comunicat, el llargmetratge narrarà la vida de Joan, un 'sense sostre' que decideix abandonar l'alcohol i la violència dels carrers de Barcelona per "emprendre un viatge de final incert cap a una destinació que només ell coneix ".





Coproduït per Alhena Production i Atén Films, estarà interpretat per persones que han viscut al carrer en algun moment de la seva vida, com l'actor protagonista Enric Molina, a més de comptar amb la participació de les actrius Laia Manzanares i Teresa Vallicrosa.





LLUITAR CONTRA ELS ESTEREOTIPS





Una proposta que té el suport d'institucions i entitats com Arrels Fundació i Intermon Oxfam , i que vol posar en el centre la realitat de les persones sense habitatge a Catalunya, així com acabar amb els estereotips que els envolten com, per exemple, que estan al carrer per gust o que tenen malalties mentals.





Segons el cens oficial realitzat al maig a Barcelona, actualment més de 1.027 persones dormen al carrer a la capital catalana, una xifra que es creu superior i que a tot Espanya podria arribar a les 40.000 persones.