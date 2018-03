La defensa de Jordi Sànchez demanarà la seva posada en llibertat si la candidatura s'oficialitza

JxCat defensa la candidatura de Jordi Sànchez





La defensa del diputat de JxCat Jordi Sànchez, a la presó provisional a la causa per presumpta rebel·lió, demanarà la seva posada en llibertat immediata si la seva candidatura a la Presidència de la Generalitat s'oficialitza.





Així s'han pronunciat després que aquest dijous el fins ara candidat de JxCat a la Presidència, Carles Puigdemont, anunciés la seva renúncia i proposés el seu número dos, Jordi Sànchez, com a candidat, a la presó per ordre del Tribunal Suprem, tot i que precisen que no es presentarà cap escrit davant del magistrat Pablo Llarena, instructor de la causa, fins que la designació sigui oficial.





La setmana que ve, el president del Parlament, Roger Torrent, obrirà una nova ronda de contactes amb tots els grups per proposar un nou candidat a la Presidència de la Generalitat, moment en què se sabrà si es confirma el que va anunciar Puigdemont, després de que aquest divendres ERC hagi defensat que després de la seva renúncia el candidat hauria de ser Oriol Junqueras , també en presó preventiva.





La defensa, exercida pel lletrat Jordi Pina del bufet Molins & Silva, previsiblement remetrà llavors un escrit a Llarena en què demanarà la posada immediata en llibertat de Sànchez per poder exercir els seus drets polítics i així poder ser investit president de la Generalitat i exercir el càrrec.





Ho faran basant-se en el fet que no hi ha risc de reiteració delictiva, recordant que no pot haver-se produït un delicte de rebel·lió ja que mai hi va haver cap acte de violència, a més de ressaltar que Sànchez ha acatat la Constitució i l'Estatut quan va jurar el càrrec com a diputat al Parlament i que ha renunciat expressament a la via unilateral.





AL·LEGARAN EL CAS DE YOLDI





Així mateix, esgrimiran el precedent del pres d'ETA i candidat a lehendakari per Herri Batasuna Juan Carlos Yoldi, a qui l'Audiència de Pamplona va permetre fa 30 anys, al febrer de 1987, abandonar la presó per a acudir a la sessió d'investidura en la qual es presentava com a candidat a presidir la Lehendakaritza.





En l'escrit de sol·licitar també que, en cas de denegar a Sànchez la seva posada en llibertat, s'estipuli el procediment perquè pugui ser investit, tenint en compte que el candidat ha d'exposar el seu programa de govern durant el ple d'investidura, si bé té delegat el seu vot al Parlament en Jordi Turull.