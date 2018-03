Cs descarta intentar investir Arrimadas

Cs descarta la candidatura d'Arrimadas





El secretari de Comunicació de Cs, Fernando de Páramo, ha descartat aquest divendres presentar la líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, com a candidata a la investidura ara que Carles Puigdemont ha renunciat a ser president i ha assenyalat com a substitut a Jordi Sànchez ( JxCat).





"Lògicament, els que no sumem i no podem formar govern no ens presentarem", ha resumit el també diputat en roda de premsa des del Parlament, recordant que el seu partit va guanyar les eleccions però l'independentisme segueix tenint majoria a la Cambra.





També ha criticat que Puigdemont hagi assenyalat a Sànchez com a substitut, ja que està sent investigat pel Suprem: "¿No tenen a ningú que no estigui imputat, que no s'hagi pujat als cotxes de la Guàrdia Civil?".