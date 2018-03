Com el dilluns no podré escriure'ls perquè em fiquen en un quiròfan i aquesta circumstància mai és desitjable -perquè la incertesa sempre plana sobre nosaltres els éssers humans anunciant-nos la insuportable lleugeresa del ser - vull deixar-los als meus col·legues i amics la constància escrita amb intenció bel·ligerant de tot el que ha de seguir preocupar als periodistes una cosa que sempre donem per suposat i que en aquest país ja comença a parcer gairebé un article de luxe: la llibertat d'expressió.

Tots els que vam publicar en els mitjans de comunicació al llarg de l'any fem servir les paraules en moltes direccions i propòsits. Això fa que el que critiquem reflecteixi excessos literaris que fan que els nostres lectors es desconcertin o fins i tot ens critiquin obertament per no coincidir amb les nostres opinions. I no obstant això gairebé cap d'aquests lectors discuteix que la premsa lliure hagi d'haver, sense coartar, ja que encara que amb defectes, forma part de l'essència mateixa de la Democràcia, tal com l'entenem en la majoria dels països que presumeixen ser lliures i sobirans.

Quan es "tracta de fer callar el missatge, inhabilitant el missatger" és freqüent trobar a un altre tipus de lectors, que en ostentar algun tipus de poder polític o econòmic, deixen les seves fòbies dipositades en els bufets d'advocats més cars, presentant querelles perquè els que escrivim deixem de fer-ho o tornem al dòcil cleda dels seus interessos més obscens, deixant-nos de passada, a la jaqueta, una condemna econòmica difícil d'assumir o fins i tot un embolic penal que ens a part de l'ofici que tant ens agrada. I això segueix sent un problema molt greu.

Si comptéssim cadascun dels plets que ens s'asseuen al banc cada any, segurament la xifra seria terrible per als mass media, i tot pitjor per als professionals. Lluitar doncs per aconseguir que la llibertat d'expressió triomfi és, en els temps que corren, més que un desig, una necessitat vital, especialment veient el que estem veient.

Per això, abans de passar al descans que m'obliguen meves circumstàncies vitals, vull renovar el meu jurament de periodista, que sempre ha anat en la direcció que els meus articles i opinions tinguessin com a nord ser fort amb els més forts i feble amb els mes febles , encara que això comporti tenir les alforges carregades de querelles i pressions de tota mena.

Equivocar-se és humà en la nostra professió i quan això passa cal disculpar-se, callar davant el que és injust és inadmissible.

Que vostès. Gaudeixin de bona salut i tinguin una bona família que els vulgui ... i per la meva part, és clar, fins aviat.