El presumpte espionatge de Mossos acumula sis querelles d'entitats, sindicats i professionals

El exmajor dels Mossos, Josep Lluís Trapero





El presumpte espionatge dels Mossos d'Esquadra sobre polítics, advocats, associacions civils i periodistes ja acumula sis querelles criminals presentades i cinc d'elles han estat admeses en jutjats d'instrucció de Barcelona, han informat fonts jurídiques.





Des del despatx de l'advocat José María Fuster-Fabra han presentat cinc querelles que ja han estat admeses a tràmit per suposats seguiments i informes realitzats pels Mossos: una del mateix advocat; una altra de l'exlíder de SCC José Ramón Bosch; una altra del secretari general del sindicat de la policia catalana SPC, David José, i el seu fill menor de 15 anys; una altra de la seva exdona, i una altra de la Plataforma Barcelona amb la Selecció.





Les querelles es dirigeixen contra els funcionaris dels Mossos que puguin ser identificats com a culpables dels seguiments i pels delictes de prevaricació, malversació i revelació de secrets.





A més, el periodista Albert Castillón ha presentat una querella pendent de admetre a tràmit després de publicar-a 'El Periódico' un informe de la Brigada Provincial d'Informació de la Policia Nacional de Catalunya que concloïa que els Mossos d'Esquadra van crear un "servei il·legal de espionatge "per investigar a polítics i altres personalitats.





Dilluns que el portaveu del SPC, David Miquel, que també apareix com a objecte de seguiments en els documents, presentarà una querella als jutjats a través del bufet d'Fuster-Fabra.





Societat Civil Catalana (SCC) va anunciar aquest dijous que té previst querellar contra els responsables polítics i policials assegurant que aquest "espionatge al bloc constitucionalista de Catalunya és una mostra més de la forma d'actuar totalitària dels representants secessionistes".





Per la seva banda, Cs ha explicat aquest dijous que no descarta emprendre accions judicials contra els seguiments que, segons informes de la Policia Nacional, van realitzar els Mossos sobre polítics del seu partit, ja que considera que es van fer únicament "per raons ideològiques".