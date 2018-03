El Govern central veu "fora del sentit comú i la lògica" proposar a Sànchez com a president

Catalá i Méndez de Vigo després del Consell de Ministres.





El ministre de Justícia, Rafael Catalá, veu "fora del sentit comú i la lògica" que el Parlament proposés a Jordi Sánchez com a candidat a la Presidència de la Generalitat, encara que ha subratllat que la decisió correspondria al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena.





"Si, quan sigui proposat, el candidat té algun problema amb la justícia, serà decisió del jutge", ha sostingut Catalá en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.





Encara que, a continuació, ha dit que, al marge de la situació legal, si es tracta d'un pas que sembla "fora de la lògica i el sentit comú".





A més, ha avisat que el procés d'elecció del president ha de ser presencial i no podria haver-hi un debat al Parlament en què el candidat no fos present o fora representat per una tercera persona.





El ministre portaveu, Iñigo Méndez de Vigo, ha afegit per la seva part en la mateixa roda de premsa que l'Executiu no va a "tolerar cap farsa" en el procés d'investidura.





"Parlem de governar", ha dit, subratllant la impossibilitat de fer-ho "a temps parcial" des de la presó o des d'un altre país.





NUL ECO DE LES RECLAMACIONS





Méndez de Vigo ha estat preguntat també per l'anunci de Carles Puigdemont de presentar demandes en diferents organismes internacionals per empènyer el Govern a negociar "amb el moviment independentista català".





"Si alguna cosa ha quedat palmàriament clar és el nul ressò de les reclamacions i peticions del senyor Puigdemont en la comunitat internacional, malgrat que ens deien el contrari", ha respost al respecte el ministre. No va tenir cap ressò, com fins a la data ", ha conclòs.





L'equip d'advocats que representa l'expresident ha anunciat aquest divendres que presentarà "cada mes" denúncies davant diferents organismes internacionals fins que el Govern espanyol accepti iniciar negociacions per trobar una solució a la crisi catalana, encara que també ha subratllat que l'alliberament Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart és un requisit previ.