Denuncien un guàrdia urbà per una agressió a Lleida

L'agredit ha presentat una denúncia contra l'agent.





El jove que apareix en un vídeo viral en què es pot veure que un agent de la Guàrdia Urbana de Lleida li dóna puntades de peu i cops de puny i li llança una cadira mentre és a terra, ha presentat aquest divendres una denúncia al jutjat de guàrdia.





La seva advocada, Eva Udi, ha presentat la denúncia en nom seu i en el d'un altre jove que va ser detingut al costat d'ell dimecres a la nit, quan una patrulla de la Guàrdia Urbana es va presentar en un bar del carrer Comtes d'Urgell alertats pels veïns, que es queixaven de enrenou al carrer.





Udi ha afirmat que demana que s'imputi l'agent un delicte d'agressions amb instrument perillós, per un delicte contra la integritat moral i "un delicte de tortures perquè dins d'aquest delicte subsumeix haver clavat l'agressió per alguna discriminació".





Els joves, els dos de nacionalitat marroquina, van quedar en llibertat dijous passat després de passar la nit a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, a la qual els va conduir la Guàrdia Urbana.





Per la seva banda, l'Ajuntament de Lleida ha obert un expedient informatiu a l'agent i està recaptant informació per traslladar-la al jutjat d'instrucció número 2 de Lleida que porta el cas.





Caputra del vídeo viral.





"Nosaltres hem obert un expedient informatiu paral·lel a què pugui obrir el jutjat o la fiscalia, estem recollint totes les dades i tota la informació que es traslladarà al jutjat corresponent ja Fiscalia perquè facin la valoració del conjunt de l'actuació que hi va haver aquesta nit trista" , ha afirmat la regidora de Seguretat Ciutadana Sara Mestres.





"A nosaltres no ens agrada com a cos policial que surtin aquestes imatges, però d'altra banda volem el sentit comú i la centralitat del relat que comença abans, no és només les imatges que han sortit", ha agregat.





La filmació es va produir aquest dimecres, a prop de les deu de la nit, quan veïns d'un bar van avisar la Guàrdia Urbana per l'enrenou que hi havia fora i els agents van voler identificar dos joves que després va aturar.





La persona que era el bar i va gravar la pallissa després va presentar una denúncia a la comissaria dels Mossos d'Esquadra i va difondre les imatges que, segons Mestres, corresponen a la part final d'una actuació en la qual l'home que està en terra i el jove que l'acompanyava van agredir dos guàrdies urbans als quals els van fer fora dues caixes de cervesa.