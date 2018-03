Mor el director d'orquestra Jesús López Cobos als 78 anys

Jesús López Cobos ha mort a Berlín.





El director musical Jesús López Cobos ha mort aquest divendres 2 de març als 78 anys d'edat a Berlín a causa d'un càncer, segons han confirmat fonts del Teatre Real, on va ser director musical entre 2003 i 2010.





López Cobos, Premi Príncep d'Astúries de les Arts, va néixer a Toro (Zamora, 1940) i, després de graduar-se en filosofia a la Universitat Complutense de Madrid, així com en composició al Conservatori de Madrid, va realitzar els estudis de direcció coral i orquestral a l'Acadèmia de Música de Viena, segons la biografia de la seva agència de representació, Concerts Vitòria.





El director musical, guardonat en els Concursos de Besançon i Copenhaguen (Nikolai Malko), va debutar a Praga com a director simfònic i, a Venècia, com a director d'Òpera. El 1971, va ser convidat per l'Òpera de Berlín, que el 1981 el va nomenar director general de Música, on va romandre fins a 1990.





El 1975 va debutar a Los Angeles i Londres amb les seves respectives Orquestres Filarmónicas. Durant sis anys va ser principal director convidat de la Filharmònica de Londres, amb la qual va realitzar gires per Japó i Espanya.





López Cobos ha dirigit regularment totes les grans orquestres europees i americanes, a més de participar en prestigiosos Festivals internacionals com Edimburg, Salzburg, Berlín, Praga, Lucerna, Montreux, Tanglewood, Ravinia o Hollywood Bowl.





Ha estat Director Artístic de l'Orquestra de Cambra de Lausanne (1990-2000) i de l'Orquestra Simfònica de Cincinnati (1986-2001) que, recentment, el va nomenar director musical emèrit, així com a responsable artístic de l'Orquestra Francesa de Joves durant tres temporades i director titular de l'Orquestra Nacional d'Espanya (1984-1988).





López Cobos va ser el primer director espanyol que va pujar al podi de la Scala de Milà, del Covent Garden de Londres, de l'Òpera de París i del Metropolitan de Nova York.





Va ser a més director musical del Teatre Reial de Madrid des de setembre 2003, i director titular de l'Orquestra Simfònica de Madrid amb la que va oferir el seu propi cicle de concerts, una etapa que va concloure amb la temporada 2009-2010. Des de la temporada 2011-12 ha tornat a dirigir produccions a la Deutsche Oper de Berlín.