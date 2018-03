L'ANC carrega contra Puigdemont i "l'espectacle" dels independentistes

La ANC critica la decisió de Puigdemont.





L'ANC ha criticat aquest divendres la decisió de Carles Puigdemont de renunciar a ser investit president de la Generalitat i ha deplorat "l'espectacle de les últimes setmanes" protagonitzat pels partits independentistes.





En un comunicat, destaca que la renúncia de Puigdemont a la investidura "no era el que milers de catalans esperaven" perquè, segons la seva opinió, cal restituir el Govern legítim i fer prevaler la declaració d'independència.





No obstant això, afegeix que es mantindrà fidel a tota acció política que faci avançar la República, per la qual convoca a la ciutadania a una manifestació el diumenge 11 de març per exigir al nou Govern que "obeeixi el mandat de l'1 d'octubre i posi en marxa la Llei de Transitorietat i les institucions de la República ".





La manifestació començarà al passeig Colom de Barcelona a les 17 hores i acabarà al Parc de la Ciutadella amb un acte polític per reclamar als independentistes que compleixin el que van prometre en les eleccions del 21 de desembre.





"Cal recuperar el Govern legítim i desplegar la República", destaquen des de l'entitat independentista