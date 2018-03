La CUP no descarta donar suport a la investidura de Junqueras

La CUP ha demanat a ERC que proposi a Junqueras.





La diputada de la CUP Natàlia Sànchez ha demanat aquest divendres a ERC que, si el seu candidat a la Presidència de la Generalitat és el líder republicà, Oriol Junqueras, el proposin "formalment" perquè les seves bases puguin decidir si li donen suport o no.





Ho ha dit en declaracions als periodistes després del pas al costat de Carles Puigdemont (JxCat), que dijous va renunciar a ser candidat en favor del seu company de grup Jordi Sànchez i després que aquest divendres ERC hagi dit que, si Puigdemont renúncia , el candidat hauria de ser Junqueras.





La diputada de la CUP ha recordat que es van reincorporar a les negociacions a tres bandes demanant un acord entre JxCat i ERC de traslladar a les seves bases, i que en una trobada amb les dues formacions es va fer arribar la proposta de Jordi Sànchez i cap altra, de manera que el Consell Polític que els 'cupaires' celebraran aquest dissabte "decidirà en aquests termes perquè formalment" no se'ls ha fet arribar cap altra candidatura.





"Si hi ha una altra candidatura, el que demanem a aquestes forces és que ens les facin arribar amb claredat, ja que prendrem decisions en termes reals", ha avisat.





Ha insistit que per tornar a la taula de negociació ells van demanar propostes clares en reunions trilaterals, pel que entenen que la proposta amb el nom de Jordi Sànchez és dels dos: "Ningú ens ha dit el contrari", ha dit, tot i que ha aclarit que, si aquesta no és la proposta dels republicans, són ells els que han de explicitar-ho.





Així, dissabte, els òrgans de decisió del a CUP donaran una resposta a una proposta que assenyala a Jordi Sànchez com a candidat, perquè és la proposta que tenen sobre la taula i que entenen que és "formal i ferma" per part de les dues candidatures, tot i que reconeixen que no tot depèn de la seva decisió i no concreten si el seu votació serà negociable o estarà tancada.





PRESIDENT EMPRESONAT





En resposta als periodistes sobre si és pràctic que el president de la Generalitat estigui empresonat -com ho estan Jordi Sànchez i Junqueras de manera preventiva per la causa que investiga el full de ruta independentista- ha explicat que se'ls fa difícil parlar en termes pràctics , però volen "garantir la sobirania del Parlament i els drets i deures dels seus càrrecs i diputats".





"Si hi ha diputats en situació d'exili o presó, el que haurem de fer tota l'estructura parlamentària és posar-nos a disposició per garantir aquests drets i deures. Pel que ens adaptaríem a una situació excepcional si fos el cas", ha aclarit.





D'acord amb les paraules de Puigdemont referint-se al nou Executiu català com un Govern autonòmic, sí que ha advertit que la CUP no farà "a cap president autonòmic" perquè el seu objectiu en aquesta legislatura és implementar la república.





La CUP no es decanta sobre si el candidat ha de posar-ho JxCat o ERC, el que exigeixen és que sigui un candidat amb capacitat i voluntat d'aplicar un programa republicà, d'ampliació de drets, implementació del procés constituent i que tingui com a prioritat celebrar un multireferéndum sobre temes sectorials durant aquesta legislatura.