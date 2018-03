Dos morts en un tiroteig a la Universitat Central de Michigan

El sospitós és un home de 19 anys.





Almenys dues persones han mort per trets durant un tiroteig a la Universitat Central de Michigan (CMU), al nord dels Estats Units, que es va produir el matí d'aquest divendres (hora local).





Segons ha informat la Policia de la universitat, els morts no són estudiants i es creu que l'incident ha estat motivat per una disputa domèstica. Es desconeix si hi ha ferits.





La Policia de la universitat ha informat a través del seu compte de Twitter que el presumpte autor, que es troba a la fuga, va disparar a dues persones que es trobaven en un dormitori de l'edifici Campbell Hall d'aquesta facultat, situada a la ciutat de Mount Pleasant.





Segons informa la facultat, el campus està tancat perquè el sospitós s'ha fugat. Així han indicat que es tracta d' James Eirc Davis, un home negre de 19 anys.