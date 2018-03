Les pel·lícules favorites dels Oscars 2018

La pel·lícula de Frances McDormand parteix com a favorita.





'Tres anuncis als afores' i 'La forma de l'aigua' són les pel·lícules que parteixen amb més opcions de triomfar en la pròxima gala dels Oscar que tindrà lloc aquest diumenge 4 de març.





En concret, la pel·lícula de Frances McDormand parteix com a favorita d'aquesta edició en aquesta categoria, amb una quota de 1.80 euros per euro apostat.





Això sí, la cinta de Guillermo del Toro li trepitja els talons, deixant sense opcions a la resta de cintes nominades.





On sí part en cap 'La forma de l'aigua' és en la categoria de Millor Director, en què la victòria de Guillermo del Toro és l'opció preferida de molts.





En aquesta ocasió, el mexicà part amb gran avantatge per davant de Christopher Nolan, segon en les apostes per la seva tasca al capdavant de 'Dunkerque'.





Pel que fa a l'Oscar a Millor Actor i Millor Actriu Protagonista, els apostadors tornen a fixar-se en 'Tres anuncis als afores' a l'hora de triar actriu.





Si es complís, Frances McDormand es duria a casa la preuada estatueta i ho faria, a més, sense deixar gairebé opcions als seus rivals de nominació, ja que arrabassaria la preuada estatueta a la segona favorita, Saoirse Ronan.





Menys possibilitats encara hauria de batre el gran favorit de la categoria masculina si es compleixen els pronòstics, que donen per segura la victòria de Gary Oldman pel seu paper a 'L'instant més fosc'.





En aquesta ocasió, li seguirien de lluny els actors Timothée Chalamet ( 'Call me by your name') i Daniel Kaluuya ( 'Déjame sortir').