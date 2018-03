Policies i guàrdies civils es manifesten per la igualtat salarial a Lleida

Concentració a Lleida per l'equiparació salarial.





Un centenar d'agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil s'ha concentrat aquest divendres davant de la Subdelegació del Govern de Lleida per exigir l'equiparació salarial entre policies, guàrdies civils i cossos de seguretat autonòmics.





Un portaveu de la Justícia Salarial Policial (Jusapol) ha explicat als mitjans de comunicació, que "un policia nacional amb triennis cobra 1.500 euros bruts, un guàrdia civil 1.450 i un mosso sense triennis 1.900".





"No entenem com les policies autonòmiques poden cobrar més que les policies de l'Estat", el 80% de les intervencions les fa Policia Nacional i Guàrdia Civil i no ens sembla just, portem 25 anys amb aquesta reclamació ", ha afegit.





Els agents han corejat 'Equiparació' i 'Mateix salari, mateixa feina' ia la concentració hi han assistit els regidors de Cs a l'Ajuntament José Luis Osorio i Daniel Rubio, i la representant de VOX a Lleida Manoli Roldán, que ha dit que els dos cossos porten "més de 25 anys rebent promeses incomplertes".





José Luis Osorio ha assenyalat que el seu grup dóna suport al col·lectiu a Lleida igual que li dóna suport a la resta d'Espanya "per demanar l'equiparació salarial amb altres cossos de seguretat, com Mossos i Ertzaintza, perquè policies i guàrdies civils treballen en condicions precàries".