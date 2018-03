El cardenal Osoro dóna suport a la vaga feminista del 8M perquè fins la Mare de Déu "ho faria"

El cardenal Osoro dóna suport a la vaga feminista.





El cardenal arquebisbe de Madrid, Carlos Osoro, ha assegurat que "comprèn" a les dones que secundaran la 'vaga feminista' del proper 8 de març, Dia Internacional de la Dona, per denunciar des de la bretxa salarial fins a la precarietat laboral, perquè " cal defensar els seus drets "i s'ha mostrat convençut que fins a la pròpia Mare de Déu" ho faria ".





"El comprenc, és clar (que les dones facin vaga el 8 de març). Cal defensar els seus drets. Ho faria també, ho fa també de fet, la Santíssima Mare de Déu", ha assegurat Osoro en declaracions als mitjans, després de la presentació d'un llibre aquest dijous 1 de març a Madrid.





Segons ha defensat, "l'expressió màxima de la dignitat de la dona és a la Mare de Déu" perquè és "mare" i perquè "està sempre en els moments més necessaris de la vida de l'ésser humà", com ho va estar amb Jesucrist.





Per això, ha indicat que no li estranya que el Papa Francesc marqui als bisbes de tot el món la direcció de defensar la dignitat de les dones perquè, segons la seva opinió, no hi ha "més valor que el que dóna el Senyor a la dona ".