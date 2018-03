Puigdemont critica Felip VI a 'The Guardian'

Puigdemont carrega contra Felip VI a 'The Guardian'.





L'expresident de la Generalitat i líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha criticat a Felipe VI per la seva gestió del procés sobiranista, i ha avisat: "Una república no necessita rei".





Ho ha fet en una entrevista a 'The Guardian' , en què es refereix especialment al discurs del Rei Felipe VI després del referèndum de l'1 d'octubre i el compara amb el que va fer el seu pare i antecessor, el Rei Joan Carles, després del 23F.





"El seu pare es va posar un uniforme militar i va fer un discurs civil, mentre que ell es va vestir de civil i va fer un discurs militar", ha dit Puigdemont.





Segons la seva opinió, Felip VI ha actuat "fora de la Constitució espanyola i del seu paper d'àrbitre", i s'ha alineat amb el Govern central contra l'independentisme.





"Va excloure a milions de catalans que van votar per la independència" en el referèndum de l'1 d'octubre, critica, i assenyala que s'ha convertit en un cap d'Estat que només representa una part de la societat.





Per això, "la monarquia ha perdut a Catalunya i la seva visita la setmana passada -al Mobile World Congress- no va ser plàcida, va ser un error", ha considerat.





També ha explicat que l'estructura republicana que s'articularà a Bèlgica i que ell presidirà serà "com un Govern a l'exili, un espai lliure sense amenaces ni temors".





SOBRE UN POSSIBLE INGRÉS A LA PRESÓ





Preguntat per la seva elecció d'anar a Bèlgica i no comparèixer davant la justícia espanyola, Puigdemont ha dit que vol "continuar la lluita en les millors condicions i, per això, es necessita llibertat d'expressió i moviment".





"Estic psicològicament preparat per a la presó, però vull seguir lluitant per Catalunya", ha subratllat.