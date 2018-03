Més del 70% de les empreses a Espanya incompleixen la Llei d'Igualtat

Més de set de cada deu empreses inclumplen la Llei d'Igualtat.





Més de set de cada deu empreses a Espanya incompleixen la Llei d'Igualtat, ja que la representació de les dones en els seus consells d'administració no arriba al 40%, una dada que no varia des de fa sis anys, segons l'estudi realitzat per INFORMA D & B.





L'entrada en vigor de la Llei d'Igualtat a Espanya, fa 11 anys, no ha suposat una millora en la participació de les dones en els consells d'administració de les empreses.





Tampoc en aquelles a les que els aplica directament -les que tenen obligació de presentar comptes no abreviadas-, entre les quals només el 12% compleix amb el 40% de conselleres assenyalat per la norma, per sota de la mitjana general que arriba al 26 %, segons aquesta companyia.





LES DADES EN PERCENTATGES





Entre les societats que han de tenir un Pla d'Igualtat (les que tenen més de 250 empleats) la proporció es redueix al 11%.





En 2013, aquests percentatges eren molt similars, de l'11% per a empreses que presenten compte no abreujats i del 10% per a les que sumen més de 250 empleats.





Del total de societats analitzades, un 80% compta amb un administrador únic, que és una dona en el 23% dels casos. Entre les que compten amb més d'un administrador, la participació femenina és majoritària en el 36% dels casos. Les societats participades per l'Estat tenen pitjor comportament, tan sols un 20% compta amb més d'un 40% de dones en els seus consells.





Les empreses de l'Ibex 35 sí que han anat incrementant la presència de conselleres, tot i que continua per sota dels percentatges recomanats: si el 2005 eren 17, que representaven poc més del 3%, el 2016 ascendien a 90 que suposen un 20%, sense arribar encara al 40% recomanat per la Llei d'Igualtat o del 30% que recomana el Codi de Bon Govern.





La participació femenina es redueix quan augmenta la mida de les empreses, tot i que és a les grans a les que està dirigida la normativa. Entre les empreses no subjectes a aquesta normativa, el percentatge del 40% de dones en els consells es compleix en el 26% de les micro, en el 21% de les petites i en el 17% de les mitjanes.





La proporció d'empreses sense presència femenina en els càrrecs directius es va reduint de mica en mica i se situa en el 65% enfront del 73% de 2010. Només un 9% de les companyies no tenen homes en posicions directives. Entre les empreses de més de 250 empleats el percentatge sense dones directives es redueix al 47%.





En les direccions de Recursos Humans, Qualitat i Publicitat hi ha més dones, amb xifres que superen el 25% de dones en tots els casos. Al contrari, en els llocs de la Direcció General, Gerència o Direcció d'Informàtica tenen menor presència.





QUATRE CCAA PER SOBRE DE LA MITJANA





Tot i que els percentatges de compliment varien segons la categoria d'empreses i les comunitats, aquest estudi assenyala que únicament a Astúries, Balears, Navarra i Madrid se supera la mitjana nacional de presència del 40% de dones en els consells, independentment de si es tracta d' empreses de més de 250 empleats o de la resta.





En la banda oposada, Andalusia, Castella i Lleó, Múrcia i el País Basc, que se situen en tots els casos per sota de la mitjana nacional.





Per sectors, Educació, Hostaleria i altres serveis són els que sumen més societats en aquesta situació. Entre les que han de complir l'article 75, destaca Administració, que supera el 22% per darrere Educació, amb un 19% de compliment.





Educació i Sanitat són els que registren els millors percentatges entre les empreses no obligades per la llei, amb un 41% i un 39% d'empreses que compleixen el 40% de dones conselleres respectivament.