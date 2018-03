Satse reclama una pujada salarial per a infermers i fisioterapeutes

Satse demana recuperar la pèrdua de poder adquisitiu.





El Sindicat d'Infermeria, Satse, reitera, després del preacord assolit per equiparar els salaris dels policies nacionals i guàrdies civils amb les policies autonòmiques, que la postura oficial de l'organització és que s'incrementin els salaris dels professionals d'Infermeria i Fisioteràpia en totes les comunitats autònomes.





No obstant això, aclareix que "la situació d'aquests professionals no és comparable amb la dels empleats públics sanitaris, ja que des de fa anys les competències sanitàries depenen de les comunitats autònomes i és en aquest àmbit en el qual cal negociar les millores laborals, a través dels diferents òrgans i taules constituïdes a l'efecte ".





El sindicat insisteix en la seva demanda que les infermeres i infermers comencin a recuperar ia la pèrdua de poder adquisitiu que pateixen des de 2012, i que xifra en més d'un 30%, i, per això, considera imprescindible que el Govern aprovi per 2018, almenys, una pujada salarial general del sis per cent.





Tot això, apunta Satse, suposa un pas enrere molt important en les condicions laborals de les infermeres i infermers i fisioterapeutes de tots els serveis de salut.





"Cal recuperar tot el temps perdut durant la crisi per aconseguir que les condicions laborals d'aquests professionals siguin dignes i se situïn al nivell d'altres col·lectius professionals similars de l'àmbit públic", conclou.