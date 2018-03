Colau aprova els pressupostos de Barcelona amb l'únic suport del seu grup

Gerardo Pisarello i Ada Colau a l'Ajuntament de Barcelona (EL PERIODICO)





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha superat aquest dissabte la qüestió de confiança, després que l'oposició no hagi presentat una alternativa de Govern, de manera que també han quedat automàticament aprovats els Pressupostos per 2018, que es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) en els pròxims dies.

El primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, ha assegurat que l'oposició està "fragmentada" i que no ha dialogat per plantejar un projecte alternatiu, i ha criticat que el PSC no ha donat suport els comptes per càlculs electoralistes, després de la seva sortida del Govern municipal després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.

Ha recordat que els comptes preveuen una despesa corrent de 2.210,5 milions d'euros i una inversió total de 482 milions, i també ha destacat que es preveu destinar 50 milions d'euros a executar el Pla de Barris i una inversió de més de 72 milions d'euros per a construcció d'habitatges.

Així mateix, ha dit que la liquidació del pressupost de 2017 situa en 1,3 milions el superàvit municipal --lluny dels 98 milions d'2016--, i una despesa total de 2.672.000, i ha defensat que s'ha mantingut un grau de execució "molt superior" al de la resta d'Espanya.

Pisarello ha afirmat que el Pressupost de 2018 compleix els principals objectius economicofinancers, entre els quals es troben no tenir dèficit i mantenir una bona liquiditat per pagar als proveïdors als 30 dies: "Les ciutats som les que millor gestionem i les que ho fem de forma més rigorosa ".

L'estalvi brut previst s'ha situat al tancament de 2017 en el 16,6% del Pressupost, i el deute s'ha mantingut per sota del 60% dels ingressos corrents --fixat en el 33% -, i Pisarello també ha assenyalat que es manté el deute en 835.500.000, una xifra que el govern municipal no preveu que augmenti en 2018.