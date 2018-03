Els llibreters volen instal·lar-se als espais centrals de les poblacions per Sant Jordi

Carme Ferrer és la presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya





La nova presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya, Maria Carme Ferrer, promourà que la Diada de Sant Jordi estigui protagonitzada pels llibreters i que aquests tinguin espais preferents per a la venda durant la jornada, una proposta en la qual el gremi ja està treballant amb diferents ajuntaments, ha explicat en una entrevista d'Europa Press.

Ferrer, que porta 15 dies en el càrrec, proposa que els llibreters tinguin preferència a l'hora d'instal·lar parades per a la venda de llibres, i que tinguin espais centrals de les ciutats destinats a això, tal com ja succeeix a la Rambla de Girona .

"Els llibreters han de tenir un lloc prioritari", ha reivindicat Ferrer, que per al cas de Barcelona ha designat un responsable per a les negociacions amb l'Ajuntament de Barcelona.

Ha pronosticat que segurament no serà un canvi radical, però que s'intentarà "tenir un lloc prioritari" en què els llibreters estiguin junts, i encara que a Barcelona serà difícil, l'important és que les llibreries tinguin preferència a l'hora de vendre llibres.

"És el nostre dia", ha sintetitzat Ferrer, que reclamarà aquesta prioritat enfront de les parades de partits polítics, escoles i ONG que també venen llibres, per exemple, per finançar-se el viatge de final de curs, i al seu parer haurien de vendre les seves pròpies publicacions : llibres del partit, publicacions d'escoles i fullets per fer-se soci, respectivament.

"Has de tenir preferència en llocs concrets, ho estem treballant", ha dit Ferrer, que a Barcelona volen proposar el Passeig de Gràcia i la Rambla com a espais per als llibreters; encara que la mesura es promourà a tot Catalunya.

"Per aquest Sant Jordi potser no arribarem, serà com de prova. Hem començat per Barcelona", ha dit Ferrer, convençuda que cal posar ordre, tot i que ha destacat que no li sembla malament que escoles, ONG i partits venguin els seus productes.

LLISTA DELS LLIBRES MÉS VENUTS A LES 7 DE LA TARDA





Sobre la polèmica elaboració de rànquings dels llibres més venuts en la jornada, Ferrer ha dit que mantindrà la seva anunci a les 19 hores, quan aquest ja no tingui gaire impacte en la selecció dels compradors i evitar afavorir determinats títols: "Hi ha autors prou importants com perquè es vengui de tot ".

"Hem aconseguit que es vengui molt de tot, que hi hagi pica-pica", ha celebrat Ferrer, que pronostica un Sant Jordi amb un creixement similar al de l'any passat, al voltant del 5% després d'un Nadal que va ser molt justeta i un primer trimestre sense gaire alegria.