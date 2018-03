Monges i religioses denuncien explotació laboral en els treballs domèstics a casa dels bisbes

Monges i religioses denuncien explotació laboral





Religioses residents a Itàlia han denunciat treball "mal pagat" i "poc reconegut" quan realitzen tasques domèstiques i n les cases de cardenals i bisbes, segons el suplement mensual femení del diari oficial del Vaticà 'L'Osservatore Romano'.

Així ho posen de manifest els testimonis de diverses religioses en un article titulat 'El treball (gairebé) gratuït de les monges' i publicat en l'edició de març de 'Dones, Església, Mundo', el suplement mensual femení de 'L'Osservatore romà '.

Una de les històries és la de la germana Maria (nom fictici) que va arribar a Roma procedent d'Àfrica fa vint anys i que explica com des de llavors ha estat rebent a religioses de tot el món.

"Sovint rebut a monges en una situació de servei domèstic poc reconegut. Algunes d'elles serveixen a les cases de bisbes o cardenals, altres treballen a les cuines d'institucions eclesiàstiques", precisa.

Segons assenyala, aquestes religioses "s'aixequen a l'alba per preparar l'esmorzar i no se'n van a dormir fins que està servit el sopar, la casa ordenada i la roba rentada i planxada". "Les germanes no tenen un horari fix i la seva retribució és incerta, sovint molt modesta", subratlla.

Tal com apunta la germana Paule, una religiosa amb una posició important en l'Església, segons precisa el suplement, és difícil avaluar l'abast del problema del treball gratuït o mal remunerat i poc reconegut per part de les religioses.

"Sovint significa que les germanes no tenen un contracte o un acord amb els bisbes o parròquies amb les que treballen", explica la germana Paule. "Els paguen poc o res", assegura. Això passa, segons puntualitza a les escoles, clíniques, però sobretot, en el treball pastoral o quan fan les tasques domèstiques en un bisbat o parròquia. "És una injustícia que també passa a Itàlia, no només en terres llunyanes", subratlla.