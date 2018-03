Iceta critica el pas al costat de Puigdemont i rebutja la candidatura de Jordi Sànchez

Miquel Iceta al Consell Nacional del PSC aquest dissabte (EUROPA PRESS)





El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha titllat de "fals" el pas al costat del diputat d'JxCat Carles Puigdemont per renunciar a la Presidència de la Generalitat i ha reiterat que, segons la seva opinió, la candidatura de Jordi Sànchez per a la investidura és inviable perquè està a la presó.

En la seva intervenció davant el Consell Nacional del partit aquest dissabte, ha criticat la renúncia de Puigdemont perquè és provisional i perquè els grups independentistes pretenen "compaginar l'existència de les institucions del país amb institucions creades per consolar i compensar Puigdemont".

"No és acceptable deteriorar les institucions del país creant institucions paral·leles que no tenen legitimitat democràtica", ha avisat en referència a l'estructura política que contemplen crear els partits independentistes a Bèlgica encapçalada per Puigdemont.

Així mateix, ha sostingut que aquests òrgans "només estan pensats per a menys de la meitat" de la població, ja que creu que deixen de banda els ciutadans que no són independentistes.

Per això, ha defensat que si la República catalana no és per a tota la població "no mereix aquest nom, no embrutin el nom de la república".

UN CANDIDAT VIABLE PER A UN GOVERN ESTABLE

Iceta ha rebutjat que Sànchez pugui ser candidat a la Presidència de la Generalitat i ha recordat que Puigdemont va dir que havia marxat a Brussel·les perquè considerava que no podia ser president des de la presó: "És molt estrany que proposi a un dels que estan en la presó".

El líder socialista ha reclamat que la majoria independentista del Parlament present candidats "viables" per exercir la Presidència i ha assenyalat que cal algú que pugui exercir el càrrec legalment i el pugui desenvolupar en plenitud.

També ha defensat que els independentistes han de canviar la forma de governar respecte a l'última legislatura perquè es respecti la legalitat i que hi hagi un "Govern estable que sigui capaç de gestionar els recursos de la Generalitat i obri una perspectiva de negociació i diàleg amb el estat".

Iceta ha alertat que el bloqueig polític que hi ha a Catalunya es deu, en part, a "la falta d'acord entre els independentistes", i ha advertit que això pot provocar dificultats per governar de forma estable.

A més, ha assegurat que per desencallar la situació política els polítics independentistes han de reconèixer que "s'havia produït un gran engany" i que s'han equivocat en el camí que han pres en els últims anys.

EL PSC LLUNY DE CIUTADANS

El dirigent socialista ha afirmat que el PSC no pot caure en la temptació d'acostar els seus posicionaments als de Cs, ja que al partit taronja li estan anant bé les coses en les enquestes.

Ha reivindicat que els plantejaments de progressisme, federalisme i socialisme són lluny dels de Cs: "Lluny de nosaltres pretendre emular, copiar un plantejament que no és el nostre".

Iceta ha apuntat que el PSC ha d'atreure a tota la població, encara que tinguin uns sentiments identitaris ben definits, i que l'aposta dels socialistes per fugir de la dinàmica de blocs no és incompatible: "El fet que nosaltres no vulguem participar en la dinàmica de guerra de banderes, llengües i símbols no ens pot allunyar de les persones amb sentiments identitaris ben definits".

UNA COMISSIÓ PER INVESTIGAR L'ESPIONATGE DELS MOSSOS





Iceta ha anunciat que, quan s'hagi format Govern, el PSC demanarà crear una comissió d'investigació al Parlament sobre el presumpte espionatge dels Mossos d'Esquadra a polítics, advocats, associacions civils i periodistes que ha transcendit en els últims dies per un informe de la Brigada d'Informació de la Policia Nacional de Barcelona.

El líder socialista ha explicat que volen aclarir si s'ha produït aquest espionatge, que podrien haver fet a polítics no independentistes, i que hi ha indicis que els Mossos havien llogat un pis amb vistes a l'antiga seu del PSC.