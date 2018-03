La CUP anuncia una abstenció que faria impossible la investidura de Jordi Sànchez

Carles Puigdemont amb Jordi Sànchez (ACN)





La CUP ha rebutjat aquest dissabte la proposta de JxCat i ERC, i els quatre diputats de la CUP al Parlament s'abstindran en una possible votació d'investidura del diputat d'JxCat Jordi Sànchez per la Presidència de la Generalitat.



En declaracions als mitjans després de la reunió del Consell Polític dels 'cupaires', el diputat Vidal Aragonès ha explicat que han rebutjat la proposta d'acord de JxCat i ERC perquè "suposa una submissió total a la legalitat espanyola" i no fer polítiques socials .



La proposta d'acord de JxCat i ERC contemplava crear una estructura política a Bèlgica encapçalada pel diputat de JxCat Carles Puigdemont i investir Jordi Sànchez com a president de la Generalitat.



Aragonès ha criticat que la proposta que tots dos partits van fer a la CUP es basen en "autonomisme i mesures que no superen el patiment de les classes populars", ja que els acusa de no proposar polítiques socials.



"NI 155 NI AUTONOMISME"



"Des de la CUP diem: ni 155, ni 135, ni autonomisme", ha sentenciat, i ha assegurat que no negociaran més si continuen plantejant polítiques basades en l'autonomisme i mantenir la legalitat de l'Estat, en lloc de fer efectiva la República catalana .



Per això, ha reclamat que s'iniciï un procés constituent "de base popular" perquè la població catalana decideixi el model de país que vol i que s'avanci en polítiques socials, en què ha afirmat que, al seu parer, el marc autonòmic no permet fer i ha apostat per un control públic dels sectors estratègics de l'economia.





A més, en referència a la candidatura de Sànchez a la Presidència de la Generalitat, ha assenyalat que el problema no és de noms ni persones, sinó del projecte polític.





CALDRIA QUE PUIGDEMONT I COMÍN RENUNCIIN ALS SEUS ESCONS





La investidura d'un president requereix, en primera volta, una majoria absoluta de 68 diputats; i en segona volta només requereix majoria simple --més vots a favor que en contra--.



Amb l'abstenció dels quatre diputats de la CUP al Parlament, probablement Sànchez no seria investit, ja que JxCat i ERC tenen 66 diputats però 4 no tenen assegurat el vot --Oriol Junqueras i Jordi Sànchez són a la presó i Carles Puigdemont i Toni Comín a Bèlgica--, de manera que no superarien els 65 vots de l'oposició.



En tots els plens d'aquesta legislatura Junqueras i Sànchez han pogut delegar el vot, però Puigdemont i Comín no ho han demanat, ja que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena i un informe dels lletrats del Parlament van rebutjar que els diputats a Bèlgica poguessin delegar el vot, a diferència dels empresonats.



Per això, l'abstenció de la CUP forçaria a Puigdemont i Comín a renunciar al seu escó com ja van fer els exdiputats de JxCat Lluís Puig i Clara Ponsatí, i la d'ERC Meritxell Serret, el que permetria a JxCat i ERC superar a l'oposició i investir Sànchez.



Així i tot, Aragonès ha defensat que "no és necessària la renúncia" i ha reivindicat que Puigdemont i Comín tenen dret a delegar el seu vot, ja que, segons ell, que creu que no poden delegar el vot és perquè està obeint un marc autonòmic ja la legalitat de l'Estat.



El 9 de novembre de 2015 el Parlament ja va aprovar una resolució gràcies als vots dels partits independentistes en la qual declaraven que el Tribunal Constitucional (TC) estava "deslegitimat i sense competència" a Catalunya, i iniciava l'anomenat procés de 'desconnexió' , encara que després va ser suspesa pel mateix tribunal.



També ha sostingut que la interpretació jurídica sobre si poden delegar el vot l'ha de fer al Parlament, tot i que, si Puigdemont i Comín ho demanessin, podrien comprometre a la Taula a obrir un possible contenciós amb el Tribunal Constitucional (TC), que podria vetar la delegació.