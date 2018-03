Espanya va exportar 150 milions de parells de sabates per valor 2.500 milions d'euros en 2018

Els sectors del calçat i la marroquineria incrementen els seus eportaciones





El sector espanyol de calçat va exportar 148.100.000 de parells per valor de 2.500 milions d'euros en els primers onze mesos de l'any passat, fet que suposa un increment del 2,6% en volum i del 1,5% en valor respecte al mateix període de 2016.

Aquestes dades estan recollides en l'informe econòmic sobre comerç exterior del sector del calçat i marroquineria elaborat per IFEMA amb dades de la Federació d'Indústries del Calçat Espanyol (FICE) i l'Associació Espanyola de Fabricants de Marroquinería (ASEFMA) amb motiu de la celebració de la cinquena edició de MOMAD Shoes, Saló Internacional de Calçat i Accessoris, que se celebra del 2 al 4 de març a IFEMA-Fira de Madrid.

A més, el calçat espanyol va consolidar en aquest període les seves vendes extracomunitàries, destacant el creixement del 10% en les exportacions als Estats Units i del 30% a Rússia.

Més de la meitat de les exportacions totals en valor estan representades pel calçat en pell, si bé va registrar descensos del 5,3% en volum i del 5,6% en valor.

El calçat no de pell ja representa el 72% de les exportacions espanyoles en volum, encara que en valor és el 45%. Les exportacions van augmentar un 5% tant en parells i un 8% en valor. El subsector que més creix de tots és el calçat de cautxú / plàstic.

UN INCREMENT QUE CONTINUARÀ EN 2018





El president de FICE, José Monzonís, ha anunciat que preveu que el calçat espanyol augmenti les vendes a l'exterior: "Aquest bon comportament de les exportacions registrat en l'últim tram de l'any 2017 continuarà durant 2018, amb una previsió de creixement en el mercat exterior al voltant del 2 o 3% ".

Monzonís ha destacat que aquesta evolució positiva "es deu a la consolidació de la Marca Espanya ia la bona imatge d'aquesta indústria a l'exterior". "En la sabata espanyol s'uneixen moda, disseny, qualitat i confort amb preus molt competitius per als segments mitjà i mitjà-alt de consum, qualitats que saben apreciar bé els nostres clients", ha afirmat.

Mentrestant, al tancament de 2017, les exportacions de marroquineria espanyola van ascendir a 960.100.000 d'euros, un 4,71% més que el 2016

El director general de MOMAD, Jaime de la Figuera, per la seva banda, ha assenyalat, en declaracions a Europa Press, la importància de MOMAD Shoes com a plataforma comercial per al sector: "És un aparador fonamental per a la indústria del calçat a Espanya i el lloc idoni perquè el canal multimarca nacional i les marques puguin connectar, millorar les seves relacions i trobar oportunitats de negoci".

Així mateix, "constitueix també una plataforma clau tant per als compradors internacionals, amb gust pel producte Made in Spain, com per a les marques estrangeres, interessades en tenir presència en el mercat ibèric" ha conclòs.

CREIXEN LES EXPORTACIONS DE MARROQUINERIA





D'altra banda, al tancament de l'exercici 2017, les exportacions de marroquineria espanyola van ascendir a 960.100.000 d'euros, un 4,71% més que el 2016, segons les dades facilitades per ASEFMA.

En aquest període, França, Itàlia, Portugal, Regne Unit i Alemanya van ser els principals compradors de marroquineria espanyola en el mercat comunitari. A la resta del món, Japó, Xina, Estats Units i Mèxic van tornar a ser els principals clients.

Per tipus d'articles, els que van registrar més volum d'exportació van ser, en aquest ordre, bosses, peces de vestir, petita marroquineria i cinturons.