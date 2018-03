Rajoy vol un Govern català "ja i sense comptes pendents" amb la justícia

Mariano Rajoy, president del Govern





El president del Govern, Mariano Rajoy, ha reclamat aquest dissabte que hi hagi "un Govern ja" a Catalunya perquè es "recuperi la normalitat" si bé ha apuntat que ha d'estar presidit per algú "sense comptes pendents" amb la justícia.

En una intervenció a l'Escola d'Hivern del PP que se celebra a Tenerife, ha dit que si no és així "serà impossible" generar estabilitat, i per això, ha demanat un nou Govern que "miri al futur i compleixi la llei".

A més, ha defensat el paper del Govern en la gestió de la crisi catalana perquè "va complir" la seva obligació, ja que la llei "s'aplica a tot Espanya, també a Catalunya". "Tothom sabia el que calia fer però qui prenc la decisió del 155 ?, sembla que és molt fàcil", s'ha preguntat.

PACTE AMB EL PSOE PER AL MODEL DE FINANÇAMENT

Mariano Rajoy ha apel·lat aquest dissabte el PSOE a posar-se d'acord per pactar un nou model de finançament autonòmic i que així es converteixi en un partit "útil" per als interessos generals d'Espanya.

"El pitjor que li pot passar a una força política és que sigui inútil", ha assenyalat en una intervenció a l'Escola d'Hivern del PP que se celebra a Tenerife, on ha posat com a exemple el PP de les Canàries, que fa una oposició responsable , i enlletgint als socialistes per "haver entrat en una cursa de criticar el Govern".

Ha dit que el sistema de finançament actual "no li agrada a ningú", tampoc als socialistes que el van aprovar el 2009, i per això, "tot i que van trigar a adonar-se", creu que "no és molt difícil" dissenyar un de nou entre tots dos partits.

"Valem per a alguna cosa més que per criticar el Govern", ha comentat irònicament en referència al PSOE si al final subscrivís un suport al sistema de finançament.