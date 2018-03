Vitòria recorda les víctimes de la matança del 3 de Març de 1976 amb una gran manifestació

Homenatge als treballadors assassinats per la Policia Armada el 3 de Març de 1976





Milers de persones s'han manifestat aquest dissabte a Vitòria amb motiu del 42 aniversari de la matança del 3 de març de 1976, en què cinc persones van morir i més de cent han resultat ferides a la capital alabesa per trets de la Policia Armada contra els participants en una protesta laboral.

La marxa ha estat encapçalada per primera vegada per representants del sindicat feminista, als quals els sindicats nacionalistes i l'Associació de Víctimes del 3 de Març han cedit enguany el protagonisme de la mobilització per visibilitzar la reivindicació d'igualtat entre dones i homes.

La manifestació s'ha iniciat al barri de Zaramaga, davant de l'església de Sant Francesc d'Assís, a l'interior es va produir la matança del 3 de març de 1976, en disparar la Policia Armada contra les persones que aquell dia participaven en una assemblea de treballadors dins el temple. L'assemblea s'emmarcava en un context de mobilitzacions obreres per denunciar les precàries condicions de treball imposades als operaris que treballaven en les principals fàbriques de la capital alabesa.

La marxa, que ha estat acompanyada per un ampli dispositiu de l'Ertzaintza, ha acabat a la Plaça de la Verge Blanca de la capital alabesa, on s'ha llegit una declaració titulada 'Guztion indarrak batuz Aldaketa Gauzatu' ( 'Aconseguir el canvi unint forces '). Igual que en anys anteriors, la manifestació ha estat organitzada per l'Associació de Víctimes del 3 de Març i pels sindicats ELA, LAB, ESK i Steilas.

IGUALTAT, PENSIONS I PRECARIETAT





La declaració part del record i l'homenatge a les víctimes del 3 de Març per, amb posterioritat, reivindicar la vigència de lluita per "una societat més justa". A més de denunciar el "capitalisme salvatge", el text fa referència a la vaga convocada pel moviment feminista pel 8 de març, i crida a unir forces entre col·lectius i ciutadans per avançar cap a la igualtat entre sexes i per combatre la violència masclista i la precarietat laboral, així com per aconseguir unes pensions públiques "dignes".

La manifestació ha estat precedida pels homenatges i ofrenes florals celebrades al matí i migdia d'aquest dissabte davant de l'escultura en memòria de les víctimes del 3 de Març, en què han participat partits com EH Bildu, Podem i el PSE-EE , o sindicats com LAB, UGT i CCOO.