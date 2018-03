Méndez de Vigo reconeix que el model d'escola catalana només es pot canviar a través del Parlament

Íñigo Méndez de Vigo, ministre d'Ensenyament, Cultura i Esport i Portaveu del Govern (EFE)





En una entrevista que publica aquest diumenge el diari 'ABC', el ministre Portaveu del Govern, de Cultura i Ensenyament, Íñigo Méndez de Vigo surt al pas de la polèmica sobre la qüestió lingüística a les escoles catalanes.

El ministre admet que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució no és suficient per canviar el model educatiu en cap comunitat autònoma i que, a Catalunya, cal fer-ho des d'una majoria parlamentària.

"A Catalunya, amb el seu model educatiu, els nens estudien llengua i literatura en castellà. Tots. Que la llei parli del català com a llengua vehicular no exclou que el castellà també ho sigui. Les sentències són molt clares. Què s'entén com a llengua vehicular en castellà? Que almenys el 25 per cent de l'ensenyament sigui en castellà. Això seria el lògic, sensat i raonable. Però per modificar el model educatiu de Catalunya, el que cal fer és modificar la llei al Parlament. I es modifica amb majories, no amb el 155, perquè és impossible des del punt de vista legal. Amb el 155 no pot alterar el model educatiu d'una comunitat autònoma, es posin com es posin. No ho pot alterar", assegura Méndez de Vigo.

La intenció del Govern d'intervenir per garantir que el castellà pugui ser llengua vehicular ha topat també amb la sentència del Tribunal Constitucional que ha tombat que fa a la Lomce. "Estem examinant les conseqüències ia partir d'aquí veurem quines iniciatives podem prendre, parlant-ho amb la comunitat educativa" ha anunciat el ministre.

"Les coses cal estudiar-les i no apresurarlas. Una cosa és el principi i el model, i en això cal arribar a un acord que serveixi per a totes les comunitats amb llengua cooficial, i una altra cosa són intervencions del 155, que no poden alterar el model educatiu "ha afegit. "El model educatiu ha de respectar la llei bàsica".