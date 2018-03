Estat Islàmic apunta a la Sagrada Família i amenaça amb nous atemptats a Barcelona

L'Estat Islàmic amenaça de nou a Barcelona





El Centre Nacional de Protecció d'Infraestructures i Ciberseguretat, del Ministeri de l'Interior, ha donat la veu d'alarma. Les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat segueixen en alerta 4 antiterrorista davant la previsió de possibles atemptats.





L'Estat Islàmic ha difós en els seus canals de Telegram una nova amenaça posant com a focus de nous atacs a la ciutat de Barcelona. En un missatge difós a través de Telegram, els islamistes demanen als seus acòlits que atemptin contra la Ciutat Comtal: "Si no teniu una arma, teniu un camió o un ganivet".

La referència és indubtable. Així li ho ha fet saber a les autoritats espanyols la consultora d'intel·ligència Siteinteligroup. Aquesta organització ha detectat en les últimes hores el missatge d'Estat Islàmic a través de les seves xarxes de comunicació - Myharar al-Ansar - als seus membres i simpatitzants.

A la imatge difosa pels radicals musulmans apareix la silueta de la Sagrada Família. La basílica ideada per Antoni Gaudí era, al costat del Camp Nou, un dels objectius principals de la comanda gihadista que va actuar el passat estiu a Barcelona i Cambrils.

Segons els investigadors, la cèl·lula terrorista liderada per l'imam de Ripoll tenia marcats en un plànol de la Ciutat Comtal la Sagrada Família i el Camp Nou. L'explosió del xalet d'Alcanar, en què va morir el líder del comando terrorista Abdelbaki És Satti, va precipitar els esdeveniments que es van deure a les presses i la improvisació dels terroristes que no van morir a Alcanar.

El pla original era col·locar unes importants càrregues d'explosius en tres furgonetes llogades per cometre els atemptats. És Satti manipulava el conegut com la Mare de Satanàs, un explosiu utilitzat habitualment per les cèl·lules gihadistes. Dues de les tres furgonetes s'haurien col·locat als voltants de la Sagrada Família i el Camp Nou. En tots dos casos, la massacre hauria estat, segons fonts policials, molt més gran que les víctimes causades a Barcelona i Cambrils.