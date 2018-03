Un de cada cinc col·legis sanitaris està presidit per dones malgrat ser majoritàries en la professió

Equip mèdic en un quiròfan





Les professions sanitàries tenen una presència majoritàriament femenina a Espanya, d'al voltant un 70 per cent segons el col·lectiu, però malgrat això els òrgans col·legials que les representen (tant a nivell nacional, autonòmic o provincial) solen estar liderats per homes. De fet, només un de cada cinc col·legis està presidit per dones.

Si es tenen en compte les dades de col·legiació, atès que en l'àmbit sanitari és obligatòria per exercir la professió, el col·lectiu amb més dones és el d'Infermeria, ja que dels 291.848 col·legiats en 2016 1 84,3 per cent (246.040) eren dones, segons les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

No obstant això, la professió amb un major percentatge femení són els logopedes (93,8% va), i de fet és l'única amb una dona al capdavant del seu màxim òrgan de representació a nivell nacional, la corunyesa Ana Isabel Vázquez Lojo.

Després logopedes i infermers les professions amb un major percentatge de dones són els psicòlegs, amb un 81,5 per cent entre els seus col·legiats, els farmacèutics (71,7%), els òptics-optometristes (66,2%), els fisioterapeutes ( 66%), els podòlegs (59,7%) i els dentistes (55%).

Per sota de totes elles hi ha els metges, ja que malgrat ser la segona professió sanitària amb més dones, 123.366 col·legiades en 2016, aquestes penes són el 49,7 per cent dels facultatius.

No obstant això, la tendència en aquest col·lectiu està canviant progressivament, i dels aspirants que es van presentar fa unes setmanes a l'examen de metge intern resident (MIR) el 62 per cent eren dones.

Malgrat tot això, la professió mèdica és una de les que té menys representació femenina en les cúpules dels seus òrgans col·legials. Els sis membres de la Comissió Permanent del Consell General de Consells Generals de Metges, màxima representació del col·lectiu, són homes, i només 2 dels seus 9 vocals són dones.

REPRESENTACIÓ MÍNIMA DE DONES

A més, segons dades consultades per Europa Press, només cinc dels 52 col·legis provincials de metges, tot just un 9,6 per cent, estan presidits per dones: Múrcia, la Rioja, Toledo, València i Saragossa.

Una representació que encara és més baixa en el cas dels dentistes, ja que només les escoles provincials d'Àlaba, Girona i Tarragona estan presidits per una dona. I en el comitè executiu del Consell General d'aquesta professió, format per 10 membres, només hi ha una dona.

En l'àmbit de la Infermeria la representació de les dones en les cúpules directives és una mica més gran, tant a nivell nacional com a les escoles provincials, encara que tot i així no es correspon a la proporció majoritària de dones col·legiades.

ELS PSICÒLEGS S'ACOSTEN A LA PARITAT

Tot i que la Comissió Executiva del Consell General d'Infermeria té una representació equitativa per sexes, amb 4 homes i 4 dones, en les presidències dels col·legis provincials la quota femenina baixa i només un 38 per cent d'aquestes entitats, 20 de 52, estan liderades per dones.

Destaquen País Basc, amb els seus tres col·legis provincials presidits per dones, o Castella i Lleó, amb sis (Burgos, Palència, Salamanca, Segòvia, Soria i Valladolid) de nou. Al costat d'ells tenen presidenta les escoles de Alacant, Almeria, Balears, Càceres, Cantàbria, Girona, Las Palmas, Lugo, Ourense, Tarragona i Terol.

Al col·lectiu farmacèutic només hi ha dues dones (i 5 homes) en el comitè directiu del seu Consell General, una proporció similar a la que s'observa en les presidències dels col·legis provincials, ja que només 13 (25%) dels 52 estan presidits per dones: Alacant Almeria, Astúries, Àvila, Cantàbria, Conca, Girona, Múrcia, Navarra, Pontevedra, Sòria, Toledo i Biscaia.

De la resta, els psicòlegs són els que tenen una major representació femenina en les seves cúpules col·legials, tant a nivell nacional com regional, ja que un 42 per cent dels membres de la junta directiva nacional (9 de 21) són dones i el 47 per cent dels seus col·legis regionals (no hi ha un per província) estan presidits per dones: Galícia, Àlaba, Guipúscoa, la Rioja, Navarra, Aragó, Múrcia, Castella-la Manxa, Extremadura, Tenerife i Ceuta).

Els òptics-optometristes tenen una més (2, enfront de 8 homes) en la seva comissió permanent a nivell nacional i les presidències de les seves 11 escoles regionals estan més parelles, ja que les dones presideixen gairebé la meitat: Andalusia, Múrcia, Castella i Lleó , Melilla, Astúries i Balears.

En canvi, els fisioterapeutes tan sols tenen dues dones al capdavant d'un col·legi autonòmic (la Rioja i Navarra) i només una al Comitè Executiu del seu Consell General. Encara que l'òrgan més masculí és el dels podòlegs, ja que el seu Consell de Govern a nivell nacional, format per 6 membres, no té cap dona.