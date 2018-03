Barça i Atlètic de Madrid es juguen la Lliga aquest diumenge al Camp Nou

Simeone i Valverde es mesuraran de nou aquesta tarda al Camp Nou (MARCA)





El partit començarà a les 16:15 h. de la tarda es presenta emocionant. Barcelona i Atlètic de Madrid es troben al capdamunt de la classificació, separats per tan sols 5 punts de diferència a favor dels blaugranes, de manera que el xoc pot ser determinant per a les seves aspiracions en la competició.

Després de l'empat a Las Palmas, el Barça ha perdut l'avantatge de 7 punts davant el seu màxim perseguits. Així, als de Valverde només els val guanyar el partit per recuperar un marge que els serà vital per al que queda de Lliga. Per la seva banda, l'Atlètic de Madrid ha guanyat els seus sis últims partits de Lliga i arriba al Camp Nou amb l'únic propòsit de guanyar i situar-se a tan sols 2 punts del líder de la competició.