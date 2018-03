Ni Puigdemont ni Comín renunciaran al seu escó al Parlament

L'exconseller Josep Rull votant el passat 21D





El diputat d'JxCat al Parlament, Josep Rull, ha assegurat que el diputat de la seva formació Carles Puigdemont i el d'ERC Toni Comín, que estan a Bèlgica, no renunciaran a la seva acta de diputat.

En una entrevista de TV3 el dissabte recollida per Europa Press, ha defensat que si renuncien al seu escó estarien "aplanant el terreny al que està plantejant la Moncloa i els que estan trencant l'estat de dret".

Rull ha apostat per tornar a negociar amb ERC i la CUP per arribar a un acord d'investidura i "desbloquejar aquesta situació".

Ho ha dit després que la CUP decidís abstenir-se en una hipotètica investidura de Jordi Sànchez, el que suposa que ERC i JxCat no sumarien majoria per poder investir, ja que Puigdemont i Comín no poden delegar el seu vot.

Si renuncien al seu escó si que aconseguirien una majoria per investir Sànchez, però si demanen delegar el seu vot podrien comprometre a la Mesa a obrir un possible contenciós amb el Tribunal Constitucional, que podria vetar la delegació.