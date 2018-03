El PSOE assenyala que els independentistes no tenen majoria social i urgeix a triar un candidat viable

Cristina Narbona, presidenta del PSOE, atén els mitjans davant la porta de Ferraz





La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha instat els partits nacionalistes catalans al fet que, "com més aviat, identifiquin un candidat que sigui viable des del punt de vista de la seva situació personal, que no estigui fugat de la justícia a l'estranger o a la presó ".

Així ho ha posat de manifest la dirigent socialista en una compareixença davant els mitjans de comunicació, que ha tingut lloc a la seu del partit situada al madrileny carrer de Ferraz.

En aquest sentit, Narbona ha afirmat que els partits independentistes "tenen tota les responsabilitat d'aquest impàs" i ha afegit que aquestes formacions polítiques saben que han de proposar un candidat "que pugui de debò ser elegible i pugui formar un govern dins de la legalitat ".

"Està trigant massa temps", ha criticat la presidenta socialista, alhora que ha advertit que això porta amb si "conseqüències" en la seguretat jurídica, econòmica i en la convivència a Catalunya.

Així mateix, Cristina Narbona ha denunciat que els partits nacionalistes catalans "no entenen" que no compten amb "una majoria social". "El Tribunal Constitucional s'ha pronunciat de forma molt clara respecte a qual pot ser el full ruta d'un govern a Catalunya. Esperem que com més aviat ho entenguin", ha postil·lat.

VOLUNTAT POLÍTICA PER A PUJAR LES PENSIONS

D'altra banda, la dirigent socialista s'ha referit a la situació de les pensions a Espanya i ha destacat que el PSOE porta fent propostes des de fa "bastants mesos" en aquest sentit, com urgir que les pressions es revaloritzin no un 0,25 % sinó un 1,6%. "Esperem que aquesta Proposició de Llei no la veti el PP, amb el suport de Ciutadans. Confiem que aquest any els pensionistes no perdin més poder adquisitiu", ha apuntat.

Narbona ha defensat que el PSOE ha fet altres propostes encaminades a donar "estabilitat" al sistema de pensions a llarg termini, amb "noves figures impositives, combatent el frau a la Seguretat Social i millorant la qualitat de l'ocupació que sigui".

"Quan Rajoy diu que nosaltres estem demanant una revaloració de les pensions d'acord amb l'IPC, estem poc menys que volent donar un xec sense fons", ha dit Narbona, "cal recordar que aquest xec sense fons l'hi va donar el senyor Rajoy a les entitats financeres "per import de 77.000 milions d'euros" sense retorn ".

Segons la seva opinió, "si hi ha voluntat política per descomptat que es poden augmentar la pensions". Així, ha explicat que el PSOE espera que "abans que es produeixi la compareixença de Rajoy" al Parlament, el Govern remeti a tots els grups parlamentaris les seves propostes en matèria de pensions.