Tabarnia congrega 15.000 persones contra la independència al centre de Barcelona

Un moment de la manifestació a la Via laietana, aquest diumenge





El portaveu de l'associació Plataforma per Tabarnia, Jaume Vives, ha cridat a penjar als balcons la bandera de la plataforma, la senyera catalana i l'espanyola, durant una manifestació aquest diumenge a Barcelona en què han participat 15.000 persones, segons la Guàrdia Urbana.





Al final de la protesta a la plaça de Sant Jaume, Vives a excusat l'absència del president de Tabarnia, Albert Boadella, i ha transmès un missatge: que els assistents confiïn en que la seva figura "portarà a Catalunya fins a Ítaca".





"Aquesta guerra, amb alegria i la veritat per bandera, la guanyarem. Visca Tabarnia catalana i espanyola", ha expressat el portaveu, que ha destacat la nombrosa assistència a la protesta i ha fet broma afirmant que l'han secundat dos milions de persones.





Durant la protesta, Vives ha explicat que la plataforma Tabarnia vol ser un "mirall" de l'independentisme català, i ha demanat als assistents que facin una botifarra al full de ruta independentista.





Durant la manifestació que ha transcorregut pels carrers de Barcelona fins a la plaça Sant Jaume, s'han pogut veure banderes de Tabarnia, la senyera, de diverses comunitats autònomes d'Espanya i d'Europa, i s'han pogut escoltar càntics com 'Visca Espanya ',' Puigdemont a presó ', i, en passar per la comissaria de la policia Nacional han cridat' Aquesta és la nostra policia'.





Ofrena floral a Rafael Casanova abans d'iniciar la marxa aquest diumenge





TABARNIA NO SERÀ UN PARTIT POLÍTIC





El president de l'associació Plataforma per Tabarnia, Miquel Martínez, ha assegurat que arribaran "tan lluny com l'independentisme vulgui arribar", de manera que, si ells tornen a presentar una declaració unilateral d'independència, Tabarnia presentarà un pla alternatiu.

Martínez ha aclarit que Tabarnia "no serà un partit polític" i que no té suport de cap partit perquè, segons Martínez, no ho necessita, encara que sí ha aclarit que ells donen suport als partits constitucionalistes.

"No podem deixar que els independentistes portin a Catalunya al desastre. Nosaltres mai portarem la iniciativa i mai serem un partit polític, però sempre estarem com a element de pressió contra ells", ha explicat.

Ho ha dit a l'inici de l'acte que la plataforma ha fet aquest diumenge que ha començat a les 11:30 amb una ofrena floral a Rafael Casanova --on el catalanisme fa el mateix acte cada 11 de setembre-- on han concorregut milers de persones que marxen en manifestació cap a la plaça Sant Jaume.

"Casanova era un patriota espanyol per molt que ho vulgui pervertir el nacionalisme català", ha aclarit Martínez en un acte en què ha intervingut un descendent de Casanova, que ha llegit una carta en què Casanova es comprometia amb Espanya i amb la corona dels Absburgo.

Martínez ha assegurat que Tabarnia és "una broma molt seriosa, una paròdia", però ha recordat que al Canadà es va dur a terme una llei de claredat que va acabar amb l'independentisme, de manera que ells plantegen fórmules similars si l'independentisme continua amb la via unilateral.

Exigeix que les institucions catalanes representen a tots, "al poble plural" que aseguranque conforma catalunya i no només als independentistes.

Ha aclarit que no està entre els seus plans exigir el referèndum perquè la constitució empara que, si un 66% dels municipis rebutja la independència, no es pot dur a terme, de manera que demanen als independentistes que segueixin les vies legals per dur a terme la seva pla polític.

Durant l'acte s'han orelles sardanes, l'himne de Tabarnia, l'himne del Girona FC, diverses associacions vinculades a Tabarnia han participat de l'ofrena floral i han fet broma sobre que el president de Tabarnia, Albert Boadella, ha intentat creuar la frontera però no ho ha aconseguit davant les forces "repressores".