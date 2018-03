Les curiositats de la història dels Oscars en 10 passos

La catifa vermella per la qual els cineastes nominats accedeixen a la gala





La 90a edició dels Premis Oscar se celebra aquesta matinada al Dolby Theatre de Los Angeles. El nombre rodó convida a recordar als grans guanyadors i nominats de la seva història. Quins van ser els films més premiats? Quins directors van guanyar més estatuetes? Quine actrius i quins actors van ser els més nominats dels Oscars?

D'altra banda l'any 2018 ve marcat per la denúncia sobre la desigualtat de gènere i la reivindicació dels drets laborals de les dones. Segons el Women 's Media Center, tot i la lluita de les dones per aconseguir una major representació en la indústria del cinema, en l'edició 2018 de l'Oscar, el 77 per cent dels nominats en els rols tècnics són homes, i, el 23 per cent, dones.

Aquí, un repàs dels grans dades de la història dels Oscars en 10 passos:

LES PEL·LÍCULES MÉS PREMIADES

Amb 11 estatuetes daurades el hiicieron Ben-Hur (1959), El senyor dels anells: La Tornada del Rei (2003) i Titanic (1997). El segueix West Side Story (Amor sense barreres), de 1961, amb deu premis, dels onze en què va competir. Després, amb nou Oscar està Gigi, de 1958. I amb vuit premis, El que el vent es va portar, de 1939; D'aquí a l'eternitat, de 1953; Niu de rates, de 1954; El meu bella dama, de 1964; Cabaret, de 1972, Gandhi, de 1982, Amadeus, de 1984, i Qui vol ser milionari? (Slumdog Millionaire), de 2008.

LES PEL·LÍCULES MÉS NOMINADES

Només tres films van aconseguir 14 nominacions: La malvada, de 1950 (que va aconseguir sis premis). Titanic, de 1997 (va obtenir 11 premis, i La, La Land, en 2016 (va rebre sis Oscar). Al seu torn, amb 13 nominacions estan els següents. Allò que el vent s'endugué, de 1939 (amb vuit premis més un Oscar especial als seus assoliments tècnics). D'aquí a l'eternitat, de 1953 (va guanyar vuit premis). Mary Poppins, de 1964 (cinc premis). Qui té por de Virginia Woolf ?, de 1966 (cinc Oscar). Ja el 1994, Forrest Gump (sis premis). Shakespeare enamorat, de 1998 (set premis). El 2002, Chicago (amb sis premis). El 2001, El Senyor dels Anells: la Comunitat de l'Anell (quatre premis). I com les altres, el 2008, El curiós cas de Benjamin Button va tenir 13 nominacions (però va aconseguir tres Oscars).

LES PEL·LÍCULES QUE VAN GUANYAR TOTS ELS OSCARS ALS QUE VAN SER NOMINATS

El Senyor dels Anells: La Tornada del Rei, de 2003, va guanyar els 11 premis en els quals competia. Gigi, de 1958, va guanyar els nou premis que disputava. L'últim emperador, del 1987, també nou. Va succeir una nit, de 1934, de Frank Capra, va guanyar les cinc estatuetes en què havia estat nominada. I Matrix, de 1999, va triomfar en els tres Oscar als que competia.

En sentit oposat, els films més nominats però que no van guanyar cap Oscar van ser Moment de decisió (The turning point), de 1997, i El color porpra, de 1985. Tots dos havien tingut 11 nominacions. En tant, Gangsters de Nova York, de 2002, Tremp d'acer, de 2010, i Escándalo americà (American Hustle), de 2013, estaven nominats en deu rubros. No van triomfar a cap.

LES PEL·LÍCULES QUE VAN GUANYAR EL PREMI A MILLOR ACTOR JA MILLOR ACTRIU





El 1934 li va passar a succeir una nit: van ser premiats els seus protagonistes Clark Gable i Claudette Colbert. El 1975, Atrapat sense sortida, va tenir premis per a Jack Nicholson i Louise Fletcher. El 1976, Poder que mata va rebre els Oscar a Millor actor per a Peter Finch i a Millor actriu per Faye Dunaway. El 1978, Jon Voight i Jane Fonda els van guanyar per Retorn sense glòria. El 1981, Henry Fonda i Katharine Hepburn els van rebre per En la llacuna daurada. I el 1991, Anthony Hopkins i Jodie Foster van triomfar per El silenci dels innocents. Finalment, el 1997, Jack Nicholson i Hellen Hunt van aconseguir dues estatuetes daurades pel seu duo central en la comèdia dramàtica Millor ... impossible.

MILLORS PEL·LÍCULES EN LES DIFERENTS ETAPES

La primera guanyadora com a Millor pel·lícula va ser Wings (Ales), de 1927. El primer film sonor que va guanyar l'Oscar a Millor pel·lícula va ser La melodia de Broadway, de 1929. El primer film en colors que va guanyar com a Millor pel·lícula va ser Allò que el vent s'endugué, de 1939. i l'últim film en blanc i negre triomfant com a Millor pel·lícula va ser L'artista (The Artist), el 2011. Una altra dada curiosa correspon a les úniques seqüeles que van guanyar com a Millor pel·lícula: el Padrí II, de 1974, i el Senyor dels Anells: la Tornada del Rei, de 2003. i quin és el primer film estranger que va guanyar com a Millor pel·lícula? Un fet a Anglaterra: Hamlet, de 1948, amb direcció i rol principal de Sir Laurence Olivier.

MILLOR PEL·LÍCULA, MILLOR DIRECTOR, MILLOR ACTOR, MILLOR ACTRIU I MILLOR GUIÓ

El primer amb va ser Va succeir una nit, de Frank Capra, de 1934, en la 7a entrega dels Oscars. El 1975 li va tocar a Atrapat sense sortida, de Miloš Forman, en la 48a lliurament, i el 1991 El silenci dels innocents, de Jonathan Demme, en la 64a. Abans, Pis de Solter (1960), amb protagónicos de Jack Lemmon i Shirley MacLaine havia obtingut premis a Millor pel·lícula, alhora que a Millor director, per al gran Billy Wilder, i a Millor guionista, amb I.A.L. Diamond.

ELS DIRECTORS MÉS PREMIATS

El llegendari John Ford va tenir quatre Oscars: el 1935 per L'informant; el 1940 per El raïm de la ira; el 1941 per Que verda era la meva vall i, el 1952, per L'home quiet. El segueix Frank Capra amb tres premis: el 1934 per succeir una nit, el 1936 amb El secret de viure i el 1938 amb Viu com vulguis. També va obtenir tres Oscars el director William Wyler: el 1942, per La senyora Miniver, el 1946 per Els millors anys de la nostra vida i en 1959 per Ben-Hur. I Wyler té un altre rècord. És el director més nominat en la història: 12 cops. Darrere estan Martin Scorsese i Billy Wilder, amb vuit nominacions. I, amb set, Woody Allen, David Lean, Steven Spielberg i Fred Zinneman.

ELS ACTORS MÉS NOMINATS

Amb vint nominacions, al podi està Meryl Streep: 16 com a actriu principal i 4 com a actriu de repartiment (d'ells, va guanyar dues com a actriu principal i un com paper de repartiment). El segueix Katharine Hepburn amb 12 nominacions (va obtenir quatre premis en total, i és la que més vegades va guanyar el premi a Millor Actriu. Després hi ha Jack Nicholson amb dotze nominacions, vuit com a Millor actor principal i quatre com a Millor actor de repartiment (va guanyar dos en la primera categoria i un a la segona). Bette Davis va rebre deu nominacions a Millor actriu (de les quals va guanyar dos). i Sir Laurence Olivier va obtenir nou nominacions com a Millor actor (va guanyar una sola) i una altra més com a Millor actor de repartiment . Va quedar enrere Paul Newman amb nou nominacions: vuit com a Millor actor -va guanyar només una- i una altra més com a rol de repartiment.

L'ACTRIU MÉS NOMINADA EN ANYS CONSECUTIUS

En cinc anys seguits, la diva indiscutible va ser Bette Davis. Va ser nominada en 1938 per la seva tasca central a Jezabel, de William Wyler. El 1939 ho va ser per Amarga victòria. El 1940 pel film La carta. En 1941 pel drama La lloba i el 1942 per un altre clàssic: L'estranya passatgera.

LA DESIGUALTAT DE GÈNERE EN ELS OSCAR

Moltes pel·lícules dirigides per dones van rebre nominacions a Millor pel·lícula. Per exemple, T'estimaré en silenci, de 1990, de Randa Haines. Però ella no va ser nominada com a Millor directora. Despertars, de 1991, de Penny Marshall, però tampoc va tenir una nominació per la seva direcció. Li va passar el mateix a El príncep de les marees, de 1991, de Barbra Streisand: ella no va ser nominada. En canvi, La lliçó de piano, de 1993, de Jane Campion, va competir com a Millor pel·lícula i en Millor direcció. El mateix va passar el 2006 amb Perduts a Tòquio: va ser nominada a Millor pel·lícula i Sofia Coppola a Millor directora. Ja el 2006, la independent Petita Miss Sunshine va ser seleccionada per a Millor pel·lícula però la seva directora, Valerie Farias, no va ser nominada.

Què passa en 2018? El creatiu i sensible film Lady Bird (amb Saoirse Ronan en el protagonista) competeix en el rubro Millor pel·lícula i Greta Gerwig en Millor direcció. De fet, és la cinquena dona nominada en la història dels Oscars com a directora. Tot i que la única que ho va guanyar va ser Kathryn Bigelow per Viure al límit, el 2008. Els pronòstics no són tan favorables per a Lady Bird, les dones seguiran reclamant igualtat en els Oscars.