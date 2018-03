Messi assegura la Lliga per al Barça amb un gol que aixeca el Camp Nou

Messi celebrant el gol (FC BARCELONA)





Un golàs de falta de Messi decideix el duel entre els dos primers del campionat i deixa el Barça amb vuit punts d'avantatge (més el gol-average) sobre l'Atlètic, segon de la Lliga. Gols bé anul·lats a Suárez i Diego Costa per fores de joc. L'aposta del trident de Valverde va guanyar a la de l'cuatrivote de Simeone. Griezmann, desaparegut. Oblak i Piqué, els millors dels mortals.

Valverde va apostar pel futbol d'atac alineant a Coutinho per conformar un trident de luxe al costat de Messi i Suárez i li va sortir bé. Als jugones va sumar a Iniesta i van filar un rombe davant el qual el cuatrivote de Simeone (Gabi, Thomas, Saül i Koke) no rascava bola.

I en aquestes va aparèixer Messi per fer justícia al que s'estava veient a la primera meitat. Va agafar el seu fusell i va marcar un golàs per l'escaire: una barbaritat, una obra d'art davant la qual res va poder fer Oblak malgrat la seva estirada. Tot i el gol, l'Atlètic no va canviar el seu discurs i va seguir pertrechándose enrere esperant caçar una contra que mai va arribar davant un Barça que dominava el joc fins a la lesió d'Iniesta (lesionat amb al bíceps femoral).

A la segona meitat, sense Iniesta al camp i amb André Gomes en ell, el Barça va perdre la capacitat d'associació. Suárez, inèdit durant tot el partit, no trobava al seu soci Messi que tampoc entrava en joc. Va ser llavors quan Simeone va moure fitxa i es va jugar el tot pel tot traient a Correa i Gameiro en lloc de Vrsaljko i Gabi i així l'Atlètic va estirar línies. Probablement es complia el guió previst pel Cholo d'arribar amb opcions a l'últim tram del partit. El més a prop que va estar va ser un gol anul·lat a per un fora de joc per mig peu de Diego Costa. El Barça va acabar defensant-i l'Atlètic no va aconseguir posar l'empat al marcador de manera que l'emoció a la Lliga es dissipa i fa olor més que mai a blaugrana.